3 dicas de ouro para manter o banheiro sempre cheiroso

Não há como negar: lavar o banheiro é uma das tarefas domésticas mais chatinhas de executar. No entanto, além de indispensável, também promovem aquela sensação de frescor que a gente tanto ama em um ambiente.

E para prolongar essa limpeza e manter o banheiro sempre cheiroso, algumas dicas podem ajudar. Confira abaixo e mão na massa!

1) Manutenção é palavra-chave

“Além de realizar uma limpeza mais pesada pelo menos a cada 10 ou 15 dias, é importante fazer também uma manutenção semanal, isso facilita muito a rotina e evita que as sujeiras fiquem acumuladas”, explica Thabata Lima, gerente de marketing da Bettanin. Para isso, recolha os lixos com frequência e limpe as bancadas e o vaso sanitário regularmente.

“Hoje, o mercado de limpeza doméstica já possui produtos práticos e que otimizam a higienização dos ambientes. É possível utilizar wipes, os famosos lenços umedecidos, específicos para o banheiro e que possuem ação 3 em 1”, indica. Caso sinta a necessidade de limpar o piso do ambiente, vale ter à mão um MOP, que facilita a tarefa.

2) Limpeza visual

Outra dica é evitar deixar maquiagens, acessórios, utensílios de cabelo e toalhas espalhadas. “Isso traz uma certa sensação de desordem para o ambiente e propicia a proliferação de germes”, alerta Thabata.

3) Atenção para o cheirinho de banheiro limpo

“Na lixeira, recomendo utilizar um bloqueador de odores, assim sempre que o lixo for aberto, o acessório neutraliza o mau cheiro.” Já no vaso sanitário, aposte em um gel adesivo para garantir uma limpeza na região sempre que for dada a descarga. E, é claro, um difusor no cômodo também ajuda a manter o ambiente agradável.