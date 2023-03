Bem-estar! Como manter a casa perfumada

Abrir a porta e se deparar com uma casa perfumada é um daqueles simples prazeres da vida. Afinal, o olfato é também um sentido capaz de nos transportar para sensações de bem-estar.

Elementos como velas, incensos, óleos essenciais e até produtos de limpeza ajudam na missão de manter a casa cheirosa, mas com tantas opções, às vezes surgem dúvidas de qual tipo de aroma é o melhor para cada espaço ou ocasião. Além disso, fazer o perfume ambiente durar também pode ser um desafio.

A seguir, trazemos algumas dicas de especialistas no assunto que vão deixar seu lar mais cheiroso e por mais tempo!

Vela, óleo, spray… O que usar para deixar a casa perfumada?

A arquiteta Carina Dal Fabbro (@carinadalfabbroarq) conta que gosta de variar nas opções para manter os ambientes perfumados, mas tem seu favorito.

“Ainda acho os óleos essenciais mais eficazes para a rotina diária, principalmente os que podem ser usados por várias vezes ao longo do dia”, explica ela sobre os óleos que são inseridos em aromatizadores elétricos, que viraram febre na décor nos últimos anos, e umidificadores.

Já a arquiteta Gigi Gorenstein (@gigigorenstein_arquitetura) recorre a uma opção mais clássica, que são os aromatizadores com varetas. “Eu costumo deixar nos banheiros e, às vezes, no quarto. Se a casa for pequena, como a minha, acaba perfumando o espaço todo. Ou seja, você nem sempre precisa colocar um cheirinho em cada ambiente da casa, especialmente em lugares menores.”

Além dessas opções, existem ainda outras que podem se adaptar a espaços e rotinas diferentes. Veja alguns meios de perfumar a casa:

Continua após a publicidade

Incensos : O uso de incensos é uma prática muito comum em muitas culturas. Eles podem ser usados para perfumar a casa e também para criar uma atmosfera relaxante.

: O uso de incensos é uma prática muito comum em muitas culturas. Eles podem ser usados para perfumar a casa e também para criar uma atmosfera relaxante. Difusores de óleo essencial : Nos últimos anos, surgiram centenas de opções de difusores, dos simples aos mais sofisticados. Seu grande diferencial é a possibilidade de variar os aromas e ainda a praticidade de ter um produto elétrico. Basta adicionar algumas gotas do óleo essencial de sua escolha e ligar o difusor.

: Nos últimos anos, surgiram centenas de opções de difusores, dos simples aos mais sofisticados. Seu grande diferencial é a possibilidade de variar os aromas e ainda a praticidade de ter um produto elétrico. Basta adicionar algumas gotas do óleo essencial de sua escolha e ligar o difusor. Aromatizadores de ambiente : Já os aromatizadores de ambiente são uma maneira fácil e conveniente de deixar a casa com um aroma agradável, além de serem facilmente encontrados em lojas e supermercados. Podem ser ótimas opções para o banheiro ou lavabo.

: Já os aromatizadores de ambiente são uma maneira fácil e conveniente de deixar a casa com um aroma agradável, além de serem facilmente encontrados em lojas e supermercados. Podem ser ótimas opções para o banheiro ou lavabo. Limpeza regular : Uma casa limpa e bem cuidada naturalmente cheira bem. Certifique-se de limpar regularmente a casa, incluindo os tapetes, cortinas, almofadas e outras áreas onde odores podem se acumular.

: Uma casa limpa e bem cuidada naturalmente cheira bem. Certifique-se de limpar regularmente a casa, incluindo os tapetes, cortinas, almofadas e outras áreas onde odores podem se acumular. Plantas : Plantas também podem ajudar a perfumar a casa. Algumas plantas, como a lavanda e o jasmim, têm um aroma agradável e podem ser usadas em vasos dentro de casa. Isso sem falar em outros tantos benefícios de ter plantinhas em casa!

: Plantas também podem ajudar a perfumar a casa. Algumas plantas, como a lavanda e o jasmim, têm um aroma agradável e podem ser usadas em vasos dentro de casa. Isso sem falar em outros tantos benefícios de ter plantinhas em casa! Cozinhar: Muitos associam a cozinha aos aromas ruins de gordura, mas já parou para pensar que cozinhar com ervas frescas, como manjericão, alecrim e tomilho, pode ajudar a perfumar a casa com um aroma agradável e natural? Num domingo, essa certamente é a melhor forma de deixar a casa cheirosa!

Como deixar a casa perfumada por mais tempo?

Para manter os aromas agradáveis por mais tempo, a dica das arquitetas é combinar diferentes métodos, mas mantendo o mesmo aroma para a casa toda. A vela, por exemplo, vai manter o cheiro por horas, mas ficará apenas em um ponto específico da casa, sendo assim, escolha o mesmo aroma para aplicar de outra forma, como um spray, por exemplo.

“Os sprays têm uma melhor eficiência na fixação quando colocados em tecidos. Então a dica é sempre aplicá-los em cortinas, roupas de cama, cúpulas e almofadas”, recomenda Marcela Caio, fundadora da @theodorahome. Carina complementa a dica: “deixar um difusor com varetas no lavabo e acender uma vela quando chegar em casa, assim a casa estará sempre cheirosa”.

Já na cozinha, uma dica de Carina Dal Fabbro é colocar potinhos abertos com vinagre branco e acrescentar pedaços de casca de laranja, espalhando em lugares estratégicos da cozinha – isso ajuda a eliminar o cheiro de gordura após cozinhar.

Qual aroma escolher?

Seja no óleo essencial ou numa vela, o melhor aroma a ser escolhido vai depender muito do gosto de cada um, mas há algumas dicas para acertar de acordo com suas preferências – vale também ficar de olho no que diz a aromaterapia.

“Eu, por exemplo, sou fã da lavanda, pois não gosto de nada excessivamente doce, prefiro sempre os mais florais”, comenta a arquiteta Gigi. A lavanda é também um bom aroma para ser utilizado nos banheiros, assim como qualquer aroma de ervas ou flores, além do limão, citronela, canela e do eucalipto.

Veja alguns tipos de aromas para escolher de acordo com sua preferência e objetivo:

Lavanda : Este aroma floral é conhecido por ser calmante e pode ajudar a relaxar e reduzir o estresse.

: Este aroma floral é conhecido por ser calmante e pode ajudar a relaxar e reduzir o estresse. Hortelã-pimenta : Com seu aroma refrescante e mentolado, a hortelã-pimenta pode ajudar a melhorar o humor e aumentar a concentração.

: Com seu aroma refrescante e mentolado, a hortelã-pimenta pode ajudar a melhorar o humor e aumentar a concentração. Eucalipto : Este aroma fresco e amadeirado pode ajudar a descongestionar as vias respiratórias e a melhorar a respiração.

: Este aroma fresco e amadeirado pode ajudar a descongestionar as vias respiratórias e a melhorar a respiração. Limão : Com seu aroma cítrico e revigorante, o óleo essencial de limão pode ajudar a melhorar o humor e a clareza mental.

: Com seu aroma cítrico e revigorante, o óleo essencial de limão pode ajudar a melhorar o humor e a clareza mental. Bergamota : Este aroma cítrico e floral é conhecido por ser estimulante e pode ajudar a aliviar a ansiedade.

: Este aroma cítrico e floral é conhecido por ser estimulante e pode ajudar a aliviar a ansiedade. Ylang ylang : Com seu aroma floral doce e sedutor, o óleo essencial de ylang ylang pode ajudar a reduzir o estresse e a promover a sensação de felicidade.

: Com seu aroma floral doce e sedutor, o óleo essencial de ylang ylang pode ajudar a reduzir o estresse e a promover a sensação de felicidade. Alecrim : Com seu aroma amadeirado e herbal, o óleo essencial de alecrim pode ajudar a melhorar a memória e a concentração.

: Com seu aroma amadeirado e herbal, o óleo essencial de alecrim pode ajudar a melhorar a memória e a concentração. Canela: Este aroma quente e picante pode ajudar a melhorar a circulação sanguínea e a aumentar a energia.

Agora é só escolher sua combinação favorita, garantir uma casa perfumada e relaxar! 😉