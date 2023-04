Casa inteligente: 5 itens que podem te ajudar na rotina

Sabemos como conciliar a rotina de trabalho com a rotina dentro de casa pode ser bem difícil. Até mesmo as tarefas mais simples, como lavar louças, viram um grande desafio, mas elas podem ser facilitadas com o uso de alguns produtos que deixam a sua casa inteligente.

Entre esses produtos estão alguns já muito famosos, como a Alexa, que é uma das maiores assistentes pessoais para a casa hoje em dia, e outros nem tanto, como uma lixeira automática que possui uma série de sensores para deixar a sua abertura automática e muito mais prática.

Enfim, as opções são várias, mas nós separamos 5 produtos para adquirir que deixam sua casa mais inteligente e te ajudam na rotina. Confira a nossa seleção:

