9 salas pequenas decoradas para se inspirar

Nesta sala-corredor, assinada pelo Studio Guadix, a paleta clara e sóbria reúne vários acabamentos em tons de cinza, como o piso de porcelanato com textura de cimento. Na parede ripada branca estão escondidas as portas do quarto e dos armários. “E veja que solução bacana: em vez de um tapetão, misturamos dois modelos menores sobrepostos, com estampas e materiais diferentes. Ambos são feitos no tear, porém um tem a juta como material principal e o outro é mais macio, composto por fios de algodão e chenille, mas também tem um fiozinho de juta no meio, que cria uma conexão legal entre eles”, aponta a arquiteta Júlia Guadix, à frente do escritório.