Quartos com tons neutros são refúgios de paz e sossego. Veja ideias!

Não tem coisa melhor do que chegar em casa depois de um dia intenso e curtir momentos de descanso no quarto. Mas, para isso, o ambiente precisa estar preparado para propiciar paz e relaxamento e, nesse quesito, as cores são fundamentais. Os tons neutros são ideais para isso. Cores como branco, bege e cinza lembram elementos da natureza e trazem uma atmosfera tranquila para o espaço. Além disso, promovem uma gostosa sensação de bem-estar. Que ver ideias de quartos com essa paleta? Confira a seguir!

Branco na medida

Os arquitetos Ana Luisa Cairo e Gustavo Prado, do escritório A+G Arquitetura, escolheram a cor branca como base para a decoração deste quarto. Repare que na parede atrás da cama, um papel de parede com dois tons traz um toque de textura e a mesa lateral segue o mesmo tom. A cabeceira na cor cinza claro completa a paleta, mas cria sensação de profundidade. Para completar, os profissionais escolheram uma roupa de cama em tons terrosos que se destaca no ambiente e aquele visualmente.

Aberto para o verde

Neste quarto, assinado pela arquiteta Ana Lucia Jucá, o quarto foi pensado para ser um refúgio dos moradores. Repare que a cama foi posicionada de costas para a janela, que abre para a copa das árvores, trazendo o verde como moldura para o ambiente. No interior, madeira clara, cortinas e piso brancos e um tapete cinza suave reforçam o clima de oásis.

Cinza sobre cinza

Um clima de aconchego e sofisticação invade este quarto com projeto da arquiteta Gabriela Ikeda, à frente do escritório Ikeda Arquitetura. A profissional apostou em uma paleta de cinzas para desenhar o ambiente, que tem uma generosa cabeceira estofada. A roupa de cama acompanha a cartela de tons neutros e brinca com texturas e outras intensidades de cinzas. A madeira clara entra em alguns pontos para trazer um toque caloroso. Um detalhe interessante aqui é a luminária de apoio, que desce do teto.

O charme da palhinha

É impossível não cair de amores quando a palhinha aparece em algum detalhe da decoração, como neste quarto criado pela designer de interiores Livia Amendola e o engenheiro civil Rômulo Campos, do Studio Livia Amendola. A dupla apostou na cor branca para as paredes e a cabeceira de ripado de madeira, além da roupa de cama. O toque de cores quentes entram com a manta e as almofadas. Para completar o clima de relax, a charmosa cabeceira de madeira e palhinha.

Compacto e lindo!

Assinado pelo escritório Up3 Arquitetura, este quarto tem metragem compacta, mas charme de sobra. Para aproveitar o bem espaço, os arquitetos desenharam a marcenaria dos armários ao redor da cama. Apesar disso, o visual ficou leve graças à escolha das cores. Madeira clara, cinzas, branco e rosa suave colorem o espaço, que é o lugar de relaxamento dos moradores.

Neutro com muita graça

Este quarto prova que os tons neutros podem render decorações com muito charme. Os arquitetos do escritório Beta Arquitetura escolheram variar as texturas e usar o cinza como base. A cama ficou bem aconchegante, graças à cabeceira estofada e ao jogo de almofadas de diversos tamanhos e tecidos, o que traz um toque descolado para o décor. A mesa de cabeceira flutuante num tom verde-menta arremata a ambientação e traz um toque de cor sem sair da proposta de uma paleta suave.