Ideias para incluir um móvel vintage em um décor moderninho

Compradas em feiras ou lojas de antiguidades ou herdadas da família, as peças vintage costumam ter um valor afetivo importantíssimo e, por isso, merecem destaque na decoração. Mas, não pense que o visual do ambiente precisa ter cara de antigo quando você usa móveis desse tipo. Quer saber como combinar? A seguir, confira ideias de como usar peças vintage e criar ambientes descolados e cheios de personalidade.

Penteadeira chic

Que tal criar um cantinho pensado especialmente para a hora do skincare e da maquiagem? Neste quarto, a penteadeira antiga ganhou a companhia de um pufe no mesmo tom da madeira e uma pintura de parede alaranjada para criar um visual tom sobre tom. Para completar, uma pequena gallery wall, composta de pratos, espelhos e luminárias, traz ainda mais charme ao espaço.

Cristaleira na urban jungle

Uma cristaleira antiga, herança de família, já fazia parte do acervo de móveis da moradora deste apartamento, com projeto do escritório Pilula Antropofágik. Os arquitetos incluíram a peça na sala de estar e ficou perfeita ao lado do sofá de couro e em frente à parede verde-escuro. Ao lado da cristaleira, uma planta volumosa arremata a decoração e traz um toque natural ao décor.

Espelho retrô

Um espelho antigo, que provavelmente fazia par com uma penteadeira, foi parar neste banheiro, que também ganhou lavatório e metais de estilo vintage. A base branca da decoração destaca a peça de madeira.

Fundo azul

Este móvel garimpado, que provavelmente já equipou algum escritório antigo, agora compõe este cantinho charmoso. A parede pintada de azul intenso destaca ainda mais a peça cheia de pequenas gavetas, que pode ser usada em um hall de entrada, por exemplo.

Peça de destaque

Assinado pelo escritório Co+Lab Juntos, este apartamento ganhou uma decoração contemporânea de tons neutros, com destaque para a cristaleira antiga. A peça fica em um canto da sala de estar, abrigando taças e louças da casa, e na parte superior, plantas completam o décor.

Renovada com cor

Se a peça não estiver bem conservada, considere pintá-la com uma cor vibrante, a exemplo desta cristaleira amarela. O tom deu uma nova cara ao móvel e o deixou com um ar mais moderno. Repare que a parte interna foi pintada de rosa, o que criou um visual ainda mais interessante e divertido.