11 cozinhas da CASACOR São Paulo 2022 para todos os gostos

As cozinhas são ambientes que sempre ganham foco na decoração. Mais do que a estética, pensar na funcionalidade do espaço é fundamental para garantir mais acolhimento e praticidade.

Sob o tema “Infinito particular“, o elenco da CASACOR São Paulo 2022 projetou lindos ambientes que mostram que é possível ter um ambiente prático, inovar e cheio de surpresas positivas. Na galeria abaixo, você confere mais dez projetos presentes na mostra paulista.

1/10 Sabrina Salles Arquitetura | Design - Canto da Toscana. Projeto da CASACOR São Paulo 2022. (Gabriela DAltro/CASACOR) 2/10 Marina Linhares - Um jeito novo do mesmo jeito. Projeto da CASACOR São Paulo 2022. (Salvador Cordaro/CASACOR) 3/10 Murilo Lomas Arquitetura - Living Art. Projeto da CASACOR São Paulo 2022. (Salvador Cordaro/CASACOR) 4/10 Nildo José. Sertão Portinari - CASACOR São Paulo 2022 . (Denilson Machado/CASACOR) 5/10 Ana Weege - Estúdio Boreal. Projeto da CASACOR São Paulo 2022. (Gabriela Daltro/CASACOR) 6/10 Beatriz Quinelato - Espelho da Alma. Projeto da CASACOR São Paulo 2022. (Renato Navarro/CASACOR) 7/10 Juarez Cruz - 22#ZERO1. Projeto da CASACOR São Paulo 2022. (Denilson Machado/CASACOR) 8/10 Priscila Cox - Café Modernista. Projeto da CASACOR São Paulo 2022. (Gabriela Daltro/CASACOR) 9/10 Tufi Mousse Arquitetura - Studio Alfi. Projeto da CASACOR São Paulo 2022. (Denilson Machado/CASACOR) 10/10 Gabriel Fernandes - Somos. Projeto da CASACOR São Paulo 2022. (Denilson Machado/CASACOR)

Serviço CASACOR São Paulo 2022

Quando: 05 de julho a 11 de setembro de 2022

Onde: Conjunto Nacional – Av. Paulista, 2.073

Horário de funcionamento: terça a sábado, das 12h às 22h. Domingos e feriados, das 11h às 21h.

Ingressos:

R$ 80 (Terça a Sexta) – Inteira

R$ 40 (Terça a Sexta) – Meia entrada

R$ 100 (Sábados, Domingos e Feriados)

R$ 50 (Sábados, Domingos e Feriados) – Meia entrada*

Bilheteria digital: https://casacor.byinti.com

Compra de ingresso de meia-entrada:

– Idoso a partir de 60 anos

– Estudante apresentando o documento válido com foto ou recibo de pagamento

– PCD e seu acompanhante (conforme lei 12.933/13)

– Professor da rede pública e privada, apresentando o documento válido com foto

* Comprovação de meia-entrada será exigida na porta

Importante: A compra do passaporte oferece acesso livre à mostra. Gratuidade de entrada é para crianças com idade comprovada de até 10 anos,

1 (um) CPF pode comprar no máximo 10 ingressos.

Venda para Grupos:

Compras acima de 10 ingressos ou por CNPJ, envie e-mail para ajuda@byinti.com