Luminárias de materiais naturais são tendência na CASACOR São Paulo 2022

As luminárias de teto em materiais naturais ganharam destaque na CASACOR São Paulo 2022! Para dar um quê artesanal nos espaços, o elenco de profissionais apostou na tendência e trouxe para o décor avantajadas luminárias feitas a partir de crochê, palha, linho e rattan. Confira!

Rattan

Beatriz Quinelato, Joe Filho e Plantar Ideias apostaram em luminárias feitas de Rattan, uma fibra natural trançada que vem de uma palmeira que encontra-se apenas na Ásia e Oceania.

À frente do design das luminárias, a Biasa Home trabalha com mais de 70 famílias na Indonésia, que produzem essas peças na modalidade Homes Factories.

As luminárias em Rattan são elegantes, aconchegantes e perfeitas para espaços amplos.

Crochê

Quatro pendentes de teto feitos de crochê roubam a cena no espaço assinado por Helô Marques para a CASACOR São Paulo 2022. Com o design assinado por Cris Toller, a luminária de crochê trouxe, além de um quê artesanal para o espaço, que é inspirado no clima de fazenda, o estilo boho chic para o décor.

Linho

O linho é um tecido versátil: ao mesmo tempo em que é sofisticado, também pode ser casual e despojado. Os arquitetos Marcelo Salum e Gabriel Fernandes trouxeram este tecido para seus respectivos ambientes da CASACOR São Paulo 2022 através do fluído pendente Acítara, assinado por Cristiana Bertolucci.

A peça composta por três camadas de linho sobrepostas oferece uma iluminação suave e agradável, além de alinhar o artesanal do “feito à mão” ao design.

Palha

Caio Bandeira e Thiago Martins apostaram em quatro luminária de palha de diferentes tamanhos. Assinada por Lucas Lima para a Itens, o pendente é feito de palha natural trançada com uma cúpula de vidro soprado em volta, o que deixou o design ainda mais moderno!

Serviço CASACOR São Paulo 2022

Quando: 05 de julho a 11 de setembro de 2022

Onde: Conjunto Nacional – Av. Paulista, 2.073

Horário de funcionamento: terça a sábado, das 12h às 22h. Domingos e feriados, das 11h às 21h.

Ingressos:

R$ 80 (Terça a Sexta) – Inteira

R$ 40 (Terça a Sexta) – Meia entrada

R$ 100 (Sábados, Domingos e Feriados)

R$ 50 (Sábados, Domingos e Feriados) – Meia entrada*

Bilheteria digital: https://casacor.byinti.com

Compra de ingresso de meia-entrada:

– Idoso a partir de 60 anos

– Estudante apresentando o documento válido com foto ou recibo de pagamento

– PCD e seu acompanhante (conforme lei 12.933/13)

– Professor da rede pública e privada, apresentando o documento válido com foto

* Comprovação de meia-entrada será exigida na porta

Importante: A compra do passaporte oferece acesso livre à mostra. Gratuidade de entrada é para crianças com idade comprovada de até 10 anos,

1 (um) CPF pode comprar no máximo 10 ingressos.

Venda para Grupos:

Compras acima de 10 ingressos ou por CNPJ, envie e-mail para ajuda@byinti.com