Cozinhas verdes: ambientes com atmosfera leve e décor charmoso

A cor verde anda em alta na decoração e tem feito sucesso também nas cozinhas. Das paredes aos armários, o tom colore o ambiente e traz uma atmosfera relaxante e calma — ideal para quem curte praticar uma “cozinhaterapia”. Isso porque o momento de preparo das refeições pode ser um bom método de descompressão, de esquecer dos problemas do dia a dia e ainda garantir uma alimentação saudável em casa. Então, a decoração das cozinhas estão acompanhando essa tendência de comportamento.

A seguir, confira uma seleção de projetos de cozinhas onde a cor verde é protagonista do décor!

Verde + mostarda

Nesta cozinha, um tom verde pastel colore os armários da parte debaixo, combinando com um delicado piso estampado. Em outras partes da marcenaria, a cor escolhida foi um amarelo-mostarda, criando uma charmosa paleta de tons esmaecidos.

Verde + branco

Os arquitetos do escritório Brise Arquitetura escolheram um tom de verde-bandeira para os armários desta cozinha de uma casa de campo. Para trazer leveza ao ambiente, usaram branco nos armários superiores e também nas bancadas. As cadeiras de madeira clara entram para completar a paleta harmônica.

Verde + madeira

Nesta cozinha integrada de um apartamento de praia, a arquiteta Natália Coelho combinou um tom de verde bem clarinho com madeira e alguns elementos pretos. Para completar, a profissional escolheu banquetas verde-escuro, criando um visual tom sobre tom.

Verde + estampas

Continua após a publicidade

Além dos armários de tom verde-esmeralda, esta cozinha ganhou um outro elemento de destaque: o backsplash. Aqui, a área em frente à pia foi revestida com ladrilhos estampados, que se harmonizam com a cor dos armários. No restante do espaço, tons neutros, como cinza e branco, para equilibrar a composição. Projeto da arquiteta Bia Ferrari.

Verde menta

Toda delicada, esta cozinha compacta ganhou armários de tom verde-menta na parte inferior e, acima, a marcenaria foi feita de madeira clara. Os puxadores na cor cobre trouxeram ainda mais suavidade para o ambiente, assinado pela designer de interiores Gabriela Pires.

Verde + rosa

Aqui, esta cozinha que combina madeira clara, verde clarinho e tons de rosa. Tudo para criar um espaço aconchegante para os moradores se reunirem na hora do preparo das refeições. A forma arredondada da marcenaria, outra tendência de decoração, reforça essa atmosfera. Projeto do escritório Uneek Arquitetura.

x

x