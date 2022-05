Dúvidas na hora de escolher os eletrodomésticos? Veja dicas de expert!

Sabia que a escolha dos eletrodomésticos é o primeiro passo para um projeto de cozinha? “Sempre começamos com a definição desses equipamentos. Assim, conseguimos adequar a parte elétrica e a marcenaria de acordo com as necessidades de cada aparelho”, explica a arquiteta Júlia Guadix, à frente do escritório Studio Guadix. Porém, a profissional acrescenta dizendo que o mais importante é analisar se as aquisições atenderão todas as necessidades no dia a dia dos moradores. Veja as dicas que a Júlia dividiu com a gente!

Eletrodomésticos essenciais

Alguns são indispensáveis na cozinha. Não dá para imaginar uma cozinha sem geladeira, né? Segundo Júlia, a escolha desse aparelho passa pelas medidas, que levam em conta o vão de encaixe, o espaço para ‘respiro’ do equipamento e para abertura das portas. Outra dica da arquiteta é a aquisição dos modelos inverse, que contam com freezer na parte inferior, permitindo que os congelados fiquem em um acesso mais prático aos moradores. Alguns modelos que têm essa tecnologia ainda garantem menor consumo de energia elétrica, sem reduzir a eficiência de performance.

O fogão ou o conjunto cooktop + forno também são indispensáveis na cozinha, sejam a gás ou elétrico. Os modelos de embutir, que são usados em muitas casas, são ergonômicos podendo ser instalados na marcenaria e se adaptando à altura que mais facilita o manuseio na colocação e retirada de assadeiras e refratários. “É possível integrar fogão e forno aos móveis e bancada, além de trazer uma estética muito elegante e contemporânea, ainda otimiza a área útil, já que em muitas situações a cozinha é pequena”, diz Júlia.

Eletrodomésticos que facilitam o dia a dia

Micro ondas

Dependendo da rotina e do estilo de vida dos moradores, o micro ondas pode ser bastante útil já que possui diferentes funções para preparar os alimentos de forma rápida. Ao comprar este item, o consumidor deve avaliar o tamanho em litros do produto. Júlia afirma que as versões de 20 a 25 litros são os mais indicados. Os modelos de embutir acabam deixando ambiente esteticamente mais bonito, mas para isso é preciso ter um móvel planejado. Já o de mesa, conta com a praticidade, precisando apenas de um apoio e uma tomada.

Lava louça

Além de ajudar a economizar água, a máquina de lavar louça também faz com que o morador não passe um bom tempo lavando os utensílios depois do almoço ou jantar. Cada vez mais frequente nas casas brasileiras, este eletrodoméstico deve ser definido de acordo com o tamanho da família. Existem dois modelos no mercado, o de piso e o de apoio, sendo que a escolha entre eles interfere diretamente na execução dos armários e suas bases de alvenaria.

Coifa

Com a integração entre cozinha e living nos projetos de arquitetura, a coifa passou a ser primordial, uma vez que sua função é filtrar a gordura e eliminar os odores dos alimentos. Antes da compra, é preciso levar em consideração o processo de retirada de gordura: enquanto o exaustor joga os odores e vapores para o exterior por meio de um duto, o depurador leva esse ar para um filtro de carvão e o devolve ao ambiente, eliminando a necessidade do duto de ar. “Para ser eficiente, a vazão da coifa precisa ser capaz de renovar o ar do ambiente 12 vezes em uma hora. E, caso seja cozinha americana, é preciso levar em consideração a área do ambiente todo”, ressalta Júlia.

Decoração com eletrodomésticos

Para criar um visual sofisticado, os aparelhos precisam se harmonizar com o restante da cozinha, em relação à cor e estilo. O ideal é dar preferência aos que fazem parte da mesma linha e fabricante para manter um padrão. Para evitar erros, a melhor opção são os eletrodomésticos com acabamento em inox. “Eles dão mais modernidade e elegância aos ambientes e envelhecem melhor. As geladeiras brancas, por exemplo, têm elementos de plástico branco que amarelam com o tempo e denunciam a idade do equipamento”, esclarece a arquiteta.

Distribuição dos eletrodomésticos na cozinha

Para instalar os eletrodomésticos na cozinha e fazer com que tenham um bom funcionamento, a distribuição pelo ambiente precisa ser bem planejada. Para facilitar os movimentos e dar mais fluidez aos espaços, geladeira, fogão e pia precisam estar distribuídos em forma triangular, propiciando praticidade e usabilidade do dia a dia. Os armários planejados também ajudam a deixar os aparelhos mais bem distribuídos e organizados na cozinha. No caso do micro-ondas, por exemplo, a altura correta permite que o usuário possa enxergar por completo o interior do eletrodoméstico e retirar o prato quente sem o risco de queimaduras ou de derrubar sobre si.

Máquina de lavar roupa também é eletrodoméstico

Com projetos residenciais cada vez mais compactos, as áreas de serviço costumam estar em espaços pequenos ou integradas à cozinha. E, volta e meia surge a dúvida: que tamanho de máquina de lavar roupa devo comprar? Segundo Júlia, a decisão pelo tamanho do eletrodoméstico vai depender de quantas pessoas moram no imóvel. Para uma família de duas a quatro pessoas, a indicação é comprar um modelo com capacidade de 10 Kg. “Eu gosto de ressaltar que, nesse tipo de equipamento, a capacidade de lavar é sempre superior ao processo para secagem”, finaliza Júlia.