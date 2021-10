Base neutra e toques de cor na decoração deste apartamento de 170 m²

Atualizado em 18 out 2021, 13h28 - Publicado em 25 out 2021, 09h00

Por Nádia Simonelli Atualizado em 18 out 2021, 13h28 - Publicado em 25 out 2021, 09h00

Este apartamento novo de 170 m², em Moema, São Paulo, passou por uma reforma completa antes e receber o casal de moradores. Ambos, inclusive, têm estilos diferentes: ele aprecia o clássico, enquanto ela é mais arrojada. Mas em um quesito os dois pensavam da mesma forma: queriam um lugar aconchegante, com espaço para receber os amigos. Com esse briefing em mãos, a designer de interiores Vanessa Coelho partiu para o projeto.

Como o imóvel era novo, não foram feitas muitas mudanças estruturais. Mas, para adequar o espaço aos desejos dos clientes, foram retiradas as portas das varandas para integrá-las com a sala e, além disso, um pedaço do piso da lavanderia foi elevado para que pudesse ser construída uma copa nivelada com a cozinha.

Pensando na questão da sustentabilidade, logo na compra do apartamento, os moradores pediram que todos os acabamentos — como pisos, azulejos, louças e metais — fossem entregues em caixa e não instalados. Dessa forma, os materiais puderam ser reaproveitados no projeto e o que não foi usado, acabou sendo vendido ou doados.

“Se estivesse tudo instalado, além da perda do material, teria a geração de entulho. Inclusive, uma das portas que foi retirada da varanda da sala, foi reaproveitada para fazer o fechamento da copa/lavanderia”, explica Vanessa.

Para a decoração, Vanessa escolheu criar uma base de tons neutros, mas aplicou muitas cores em vários detalhes. Destaque para a parede azul do living, além de toques mais acesos em almofadas e outros pequenos móveis. O tapete de estampa gráfica da área do estar também atrai os olhares e traz personalidade para o espaço.

Integrada ao living, a varanda gourmet valoriza ainda mais a vista da cidade que o apartamento oferece. Com churrasqueira, marcenaria completa e uma bancada generosa, tudo fica organizado quando o espaço não está sendo usado. E, o design foi pensado com cuidado por aqui para que tudo ficasse em harmonia com o living.

Já a cozinha recebeu armários sem puxadores aparentes, combinando cinza e madeira clara, o que traz um toque minimalista ao ambiente. A cor fica por conta da copa, integrada à cozinha. Neste ambiente, um tom amarelo vivo cobre as paredes e o teto, criando um clima aconchegante, ideal para as refeições em família no dia a dia.

A suíte master também conta com uma generosa varanda, que foi transformada em home office. Além disso, o espaço recebeu um sofá para que o casal pudesse relaxar apreciando a vista. No quarto, uma cabeceira estofada garante ainda mais aconchego ao ambiente, decorado com tons claros.