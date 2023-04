Elenco, datas e mais: tudo sobre a CASACOR São Paulo 2023

A 36ª edição da CASACOR São Paulo já tem data para acontecer: o evento de arquitetura, paisagismo e design de interiores será apresentada de 30 de maio a 06 de agosto, no Conjunto Nacional.

A mostra de 2023 acontece num espaço ampliado de mais de 11.000m² de área construída. A CASACOR São Paulo ocupa neste ano o mezanino e o terraço aberto do prédio paulistano, com uma configuração nova que permite ao visitante conhecer mais de perto a arquitetura do famoso edifício.

As novidades da CASACOR São Paulo 2023

Em sua 36ª edição, a mostra traz o tema Corpo&Morada. Foi a partir dessa ideia que o elenco deste ano pensou seus projetos, que fazem referência à pele em que habitamos, além daquela do corpo, a da casa e a do planeta.

Fazem parte do elenco de profissionais desta edição o trio paulista Carolina Mauro, Daniela Frugiuele e Filipi Troncon, da Suíte Arquitetos, que irá projetar o espaço da Cosentino. Outro trio, a Très Arquitetura, foi convidado pela Celmar que estreia no evento com ambiente proprietário. Bem como a Líder, que trará o escritório Figueiredo Fischer Arquitetos, para fazer seu espaço.

Para comemorar 30 anos de parceria com a CASACOR, a Deca convidou um dos maiores nomes da arquitetura residencial no mundo, o arquiteto Sig Bergamin. Há três décadas, ele assinou um ambiente para a marca e agora, retorna para celebrar a longeva sinergia em máxima potência.

Já a Portinari traz para a CASACOR São Paulo um dos mais premiados arquitetos paisagistas do país: Alex Hanazaki, conhecido por seus projetos marcantes nas edições em que participou. Também do grupo Dexco, a Duratex, terá a arquitetura solar da carioca Paola Ribeiro.

A LG convidou o escritório carioca BC Arquitetos, que tem sede em São Paulo e projetos em todo o país e em Portugal. O catarinense Marcelo Salum, também estabelecido em São Paulo, vai assinar a Casa Riachuelo. E um dos talentos revelados pela mostra, o arquiteto Ricardo Abreu foi convidado pela Coral para projetar o ambiente da marca.

Nomes de peso : Entre os nomes já consagrados pela mostra, estão Guilherme Torres, Léo Shehtman e Brunete Fraccaroli.

Além da capital : O interior do Estado de São Paulo também terá forte presença com projetos assinados por Gustavo Martins, Mônica Costa, Cacau Ribeiro, Hellen Pacheco e Quintino Facci, além do trio Silvia Camargo, Caru Cunha e Nana Cunha. Já o litoral paulista será representado por Carla Arigón Felippi.

Presença internacional : Dividindo seu tempo entre Bolívia e Brasil, o arquiteto boliviano Eduardo Baldelomar é um dos convidados da edição, que terá, ainda, a dupla de peruanos Augusta Pastor e Santiago Roose que também vão estrear na CASACOR São Paulo.

Pluralidade brasileira : A mostra recebe também profissionais de outros estados brasileiros, como os baianos Caio Bandeira e Thiago Martins e de Maria Clara Marback, Cristiane Pepe e Ecatherina Brasileiro. Os mineiros serão representados por José Carlos Navarro, Fernanda Rubatino e Letícia Nannetti e os catarinenses Salvio Júnior e Moacir Junior do Studio CASAdesign, além de Tufi Mousse e Rodolpho Schier. Já trazendo o olhar gaúcho para a mostra, assinam ambientes Juarez Cruz e Luciana Viganó. Entre os cariocas, marcam presença Adriana Valle e Patricia Carvalho, da Migs Arquitetos, e Bianca da Hora. O arquiteto pernambucano Josemar Costa Junior também terá seu espaço na mostra e a sergipana Gleuse Ferreira completa o time.

Paisagismo : Botânico e paisagista, Ricardo Cardim, em parceria com a arquiteta Alessandra Caiado Cardim, promete ser uma das grandes atrações da mostra, trazendo seu conceito de Floresta de Bolso para o Conjunto Nacional. O elenco de paisagistas traz ainda os talentosos Clariça Lima, Catê Poli e João Jadão, Ricardo Pessuto, Luciana Bacheschi e Gabriela Pileggi, Luciano Zanardo e a dupla Felipe Stracci e Luciana Pitombo, do Plantar Ideias.

No time de arquitetos que se destacam na mostra desde o início da carreira, a edição traz Luiz Otávio Debeus, Ticiane Lima, Erica Salguero, Mauro Contesini, Tota Penteado e Ricardo Caminada, Flávia Burin e Bruna Moretti, Barbara Dundes, Marcela Penteado, Gabriel de Lucca e Paulo Azevedo. E outros nomes que já passaram com sucesso por CASACOR, como Carlos Navero, Cilene Lupi e Vilaville Arquitetura. Samuel Angelo também repete presença na mostra, agora em parceria com Zeh Henrique Domingues.

Estreias da CASACOR São Paulo

Entre as estreias, temos a arquiteta e apresentadora do GNT Stephanie Ribeiro, que divide a autoria do projeto com José Carrari Filho e Gabriel Ramires.

A arquiteta e ativista social, Ester Carro, da ONG Fazendinhando. Além das arquitetas Audrey Carolini, Thamires Mendes, do Arqtab, que se juntaram a Maycon Fogliene, para projetar um estúdio 100% acessível.

Estreiam também Anna Yuri e Jefferson Anthero, a dupla da AD/VP, Andressa Danielli e Vanessa Pasqual, Bruno Moraes, Danielle Vit, Daniel Szego e Fredy Terzian, Felipe e Eloy Fichberg, Felipe de Almeida, Isabella Nalon, Juliana Cascaes, Rafael Zampini, Renan Altera e Rubia Vieira.

SERVIÇO

CASACOR São Paulo 2023

Quando: 30 de maio a 06 de agosto de 2023 (datas previstas – podem sofrer alterações)

Onde: Conjunto Nacional (Av. Paulista, 2073 – Cerqueira César)

Ingressos: Em breve

Mais informações: casacor.abril.com.br