No “Decora”, Stephanie Ribeiro mostra a importância da interseccionalidade

À frente do Decora, do GNT, desde 2020, Stephanie Ribeiro celebra não só o sucesso do programa, que agora ganha uma espécie de spin-off, o Decora: Casas de Novela, apresentado por ela e por Claudia Raia, como também um novo florescer pessoal. Um pouco de retorno de Saturno, um pouco de amadurecimento natural, ela transita entre a seriedade da arquitetura e a leveza de seu sorriso, impossível de guardar na boca. Um mix bem interessante para conseguir dar vida aos desejos mais pessoais dos participantes que auxilia toda temporada.

Apesar da sua naturalidade frente às câmeras e do trabalho primoroso ao disseminar artistas e designers brasileiros que sempre foram deixados à margem, as adversidades são uma constante e se atualizam ao longo dos anos. A mais óbvia foi ter aceitado o convite do canal para assumir o cargo durante a pandemia – que, aliás, chegou via Instagram. O susto inicial pelo contexto global veio com a carga de não poder estar presente fisicamente nas reformas.

“A gente não queria deixar de fazer as coisas, mas essa distância foi muito difícil, porque a arquitetura é sobre contato, aproximação”, conta ela. À medida que as coisas foram melhorando, o 100% digital deu espaço para um presencial ainda discreto até as reformas voltarem para o formato original que é hoje. “Eu nunca tive dúvidas que era isso que queria fazer: tornar algo que sempre foi visto como ‘coisa de rico’ acessível para o brasileiro. É, ao mesmo tempo, um privilégio e um desafio gigantesco.”

A evolução do programa parece que acompanhou um caminho pessoal. Ela, que nasceu em Araraquara, formou-se em arquitetura na PUC-Campinas e mudou-se para São Paulo depois da graduação, já teve experiências desde o micro, com design de objetos, ao macro, fazendo projetos maiores – coisa que, no paralelo e muito pontual, consegue fazer até hoje. No Decora, por exemplo, a casa-estúdio onde funciona a base da apresentação de Stephanie é sempre pensada por ela, claro!, trazendo as suas referências pessoais para o programa. “A faculdade de arquitetura é essa interseccionalidade de saberes. Eu gosto de experimentar, de unir outras expressões artísticas ao meu trabalho. O cinema, a música, a fotografia sempre estiveram presentes nas minhas ideias.”

Na busca por traçar a sua individualidade, Stephanie descobriu o poder da arquitetura enquanto ferramenta de transformação, social e individual. “Cada vez mais, entendo que fazemos a decoração para as pessoas, e não por uma questão de status. É sobre qualidade de vida. E mesmo que seja uma organização simples, isso muda a realidade das pessoas”, diz ela. “É um absurdo ainda tratarmos o bem-estar social como um privilégio.” E foi no set do programa, entre obras, com equipe, diárias, trocas e proximidade que ela entendeu a força de sua atuação, e não só nos projetos. “Ter uma equipe diversa, que se comunica nesse lugar do feminino, do LGBTQIA+, de raça, de classe, soma à tudo isso que é o direito de pertencer.”

Não à toa, a relação dela com o público só se fortalece. “As pessoas conseguem entender a diferença entre as minhas escolhas e as dos apresentadores anteriores. O que é ótimo, porque demonstra que consigo compartilhar a minha verdade.” E essa exposição trouxe também outro entendimento das pessoas em relação à própria imagem de Stephanie. Para quem ainda não a seguia nas redes sociais, ela era vista como uma figura brava pelas coisas que escrevia sobre racismo, feminismo, por exemplo. “Engraçado como o físico materializa as coisas, né? Eu comento sobre coisas mais duras no Decora, mas do meu jeito. E isso é um ganho pessoal muito grande, porque as pessoas tendem a criar uma persona sua que não tem, necessariamente, a ver com quem você é de fato. Estava com medo de descobrirem que eu era fofa”, conta.

Quebrar esses estereótipos, sempre tão rasos, fez com que a autoimagem também fosse reajustada. Nos detalhes do processo, do qual ela se envolve em absolutamente todas as etapas (da compra de material à entrega final), conseguiu se enxergar cada vez mais. “Eu sou uma mulher que pensa sobre gênero e raça, e abordar isso no programa de outras formas é importante para mim.” Ela refere-se às escolhas diárias que precisa fazer: qual fornecedor contratar, qual equipe montar, o que compor no cenário. “Tudo isso sem perder as minhas raízes interioranas”, ri.

E saindo do programa, a revolução solar também aconteceu. Talvez você tenha percebido pelas fotos que ela compartilha no Instagram (é @ste_rib), pelos looks usados nas últimas temporadas, que a mudança veio cheia de boas intenções. “Me sinto mais segura. A tríade que consegui fazer, unindo design de interiores com arte e cultura, me permitiu explorar a minha conexão com a moda. Sou uma mulher negra numa posição de destaque, queria entrar nesse mix de elegante, cool, jovem, com elementos brasileiros autorais”, conta sobre o processo que tem por trás o talento jovem John Fazzioli, stylist que assina este editorial.

Ao lado dele, foi possível desenhar um caminho estético de confiança, feminilidade e presença. “As pessoas não estão acostumadas a associar a leveza e a sofisticação às mulheres negras. E ele abraçou essa ideia com muito primor.” Marcas nacionais com shapes autorais, tais quais Angela Brito, Neriage, Naya Violeta, Cris Barros, Handred, se misturam com outras etiquetas mais clássicas e internacionais nesse novo guarda-roupa que se molda, sobretudo, na liberdade de ser e existir.

Uma coisa puxa a outra, principalmente na vida em rede, e Stephanie começou a ser vista por um setor que nunca tinha pensado. “O Decora me abriu muitas portas, e eu acolho todos esses novos espaços, inclusive o mercado de luxo e da moda.” Aquele jeito de enxergar o mundo com a interseccionalidade que ele precisa, sabe? “É uma complementação e uma consequência do meu trabalho no programa. São marcas e empresas com a mesma linguagem que o meu lifestyle”, comenta sobre o encontro de todas as coisas que fazem os olhos encherem de boas referências. A culminação de tudo isso, segundo ela, foi um convite recente para ver de perto a abertura de uma exposição em Inhotim. Ali, dança, arte, design e moda veicularam a imagem que ela acredita e a interessa.

Hoje, morando sozinha pela primeira vez depois de adulta, num apartamento que está construindo aos poucos com “cores mais maduras, mas sempre com cores”, Stephanie encontra pequenas brechas na agenda bastante agitada para uma coisa: a terapia. “O meu esporte atual é correr com o Basquiat [chow-chow de 4 anos, que vive com ela]”, se diverte. “Eu quero fazer natação ou dança. Mas, por enquanto, só tenho tido tempo para a análise. E ela tem sido imprescindível para eu entender que não preciso ser perfeita o tempo inteiro. Essa ideia de perfeccionismo me congela, gera ansiedade porque nada nunca está bom. Precisava entender que está tudo bem, que posso ficar tranquila e curtir as coisas.”

Chegar até aqui torna inevitável o olhar para trás e contemplar o caminho, com sonhos e muito pé no chão. “Cheguei num espaço que não imaginava, mas, talvez, a maior surpresa para a Stephanie criança seja no lugar da segurança. Sendo uma mulher negra no Brasil, sempre tive receio de experimentar a minha subjetividade, como se não tivesse direito a ela. Agora, ocupo um espaço sem medo do novo, sem a necessidade de seguir alguma cartilha.” E que bom poder ver essa nova fase transbordar.

