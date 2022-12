Confira 9 casas inesquecíveis da CASACOR 2022

As casas são um dos momentos mais aguardados das mostras da CASACOR. Com a inauguração de uma nova mostra em um novo endereço, todos os olhares se voltam para descobrir o que os arquitetos do elenco planejaram para as grandes áreas externas e internas das construções-sede do evento. E não é exagero dizer que neste ano as mostras não deixaram ninguém sair decepcionado: somado a um paisagismo exuberante, e aproveitando da melhor forma possível esta conexão entre interior e exterior, as casas de tamanhos e propósitos diversos deixaram clara a vocação versátil do evento.

Abaixo, confira as 9 casas mais inesquecíveis da CASACOR em 2022!

1. Casa Migrante, por João Panaggio

Uma casa que pode estar em qualquer lugar: esta é a proposta da Casa Migrante, uma das casas inesquecíveis da CASACOR Rio de Janeiro 2022. A arquitetura com inspiração modernista foi revestida externamente por pedra e por madeira na área interna. João Panaggio, arquiteto responsável pelo projeto, deixou o grande charme da construção para o ambiente do quarto, que recebeu uma claraboia que transforma em quadro vivo a luz do dia e da noite.

2. Palafita do Curral, por Studio 126 Arquitetura

Erguida em estacas metálicas e envolta por um jardim, a Palafita do Curral é um convite à repensar a relação entre humano, arquitetura, contextos e paisagem. Grande destaque da construção, as obras de arte acrescentam uma atmosfera mística ao projeto de interiores. Bom design e integração dos espaços se fazem presentes. Na área externa, um deck de madeira recepciona quem passa por ali e faz o contorno da suíte máster. O projeto é do Studio 126 Arquitetura.

3. Bem aqui, logo ali… Espaço Finitura, por Denise Zuba

Maior ambiente da CASACOR Brasília 2022, o projeto “Bem aqui, logo ali… Espaço Finitura” apresentou o conceito open space em uma área de 400 m², que integrou os espaços internos entre si e também com a área externa. Para a concepção, Denise Zuba tirou partido das colunas da Arena BRB Mané Garrincha, que sediou a mostra neste ano, formando uma floresta de concreto marcada pelos gigantes pilares que chegavam a 15 metros de altura. A casa foi feita toda em estrutura metálica, que permite que ela seja realocada, e se destaca pelo uso de madeiras ecológicas.

4. SPA Deca, por Diego Raposo e Manuela Simas

Uma ilha de encontro e relaxamento: o SPA DECA é um espaço dedicado ao bem-estar e às memórias sensoriais que surge em meio a um jardim. O projeto da dupla Diego Raposo e Manuela Simas combina ambientes fluidos, sem muitas divisões, aos materiais naturais. O mood casual-chic fica por conta da proposta do espaço: dividido em quatro tempos, ele projeta de antemão todos os passos da rotina de autocuidado. São eles: Descompressão, para aproveitar a natureza; Skin-Care, para os cuidados pessoais e contemplação; Banho, para a conexão pessoal; e Hamman, para refletir e recarregar as energias.

5. Casa Sui, por Nídia Duarte

A estrutura toda suspensa da Casa Sui se acomoda com suavidade no terreno. Para o projeto, Nídia Duarte pensou em portas pivotantes tramadas manualmente que integram o interior à bela paisagem da Serra do Curral, onde aconteceu a CASACOR Minas Gerais 2022. Explorando texturas e elementos naturais, muito verde e tons neutros, os ambientes atendem usos diversos. O nome da construção vem da expressão em latim Sui Generis e traz ideia de particularidade em respeito às diferenças individuais.

6. Estúdio na Mata, por Janaina Araújo

Com pouco mais de 50 m², o Estúdio na Mata oferece muito além do básico. O ambiente tranquilo, ideal para um passeio de fim de semana, foi pensado por Janaina Araújo como uma casa capaz de ser inserida em qualquer paisagem. Na área externa, o charme fica por conta da fachada em brises de aço cortem, da transparência do vidro, do aconchego do cimento queimado e de uma grande claraboia. Na área interna, estão presentes quarto com banheiro em conceito aberto, cozinha e estar com soluções inteligentes.

7. O Jantar, por Studio Pippa

A área de jardim para cozinhar de 80 m² foi totalmente pensada para o uso externo. Como é comum nos Estados Unidos, o projeto de cozinha com churrasqueira tem o objetivo de levar as refeições para fora de casa, em uma proposta que cria um diálogo entre o externo e os momentos particulares. A arquiteta Priscila Gabriel dispensou o uso de marcenaria na composição d’O Jantar, que é formado por bancadas suspensas e uma mesa de jantar em altura reduzida. A construção esteve presente na CASACOR Brasília 2022.

7. Casa 15, por Daniel Ghizi e Carolina Zettermann de Almeida

Inserido entre duas grandes árvores, o monobloco de estrutura metálica e vidro da Casa 15 relaciona-se com o prédio tombado pelo patrimônio histórico que recebeu a CASACOR Santa Catarina 2022. O projeto de interiores contemporâneo assinado pelo Escritório Daniel Ghizi Arquitetura quebra a rigidez externa com o uso de formas orgânicas e com a adoção de texturas e materiais naturais. Entre as edificações, um espelho d’água reflete e enaltece ambas as construções.

9. Casa Coral, por Marcelo Salum

Canalizando a brasilidade em toda sua potência, a vibrante Casa Coral reverencia a obra de Attilio Baschera e Gregorio Kramer, designers que na década de 1970 revolucionaram a produção têxtil no Brasil. Mobiliário assinado por designers brasileiros e duas esculturas feitas pelo artista Juliano Aguiar, inspiradas nos homenageados, integram o décor. “Eles criaram estampas para tecido inspiradas na nossa cultura, raízes e, principalmente, natureza”, afirma Marcelo Salum, arquiteto responsável pelo projeto que fez parte da CASACOR São Paulo 2022.