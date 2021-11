Casa de praia com décor suave e ambientes abertos para a natureza

Localizada em uma praia de águas tranquilas em Ubatuba, esta casa é o ponto de encontro de uma família numerosa, que adora se reunir nas férias e feriados. Com dois pavimentos, o imóvel é bastante aberto para a área externa, onde foi criada uma gostosa piscina de borda infinita, revestida de pedra hijau, que traz uma coloração verde.

A decoração leva a assinatura de Regina Guedes, que escolheu uma paleta de tons suaves e naturais para compor os ambientes com leveza, tirando partido da integração que o projeto arquitetônico propicia. “As cores descansam os olhos. Em qualquer canto da casa, você está perto do verde, sentindo o cheiro do mar e das montanhas que rodeiam a praia. A luz que entra sorrateiramente traz um ar de romance”, revela a profissional.

Com portas do tipo balcão, a sala de estar é aberta para o terraço gourmet. No mobiliário, peças de desenhos simples e cores claras, como as duas poltronas de madeira verdes decoradas com almofadas com estampas de pássaros nos mesmos tons. As cortinas de algodão egípcio são da mesma cor da parede, trazendo um toque de leveza e transparência. Além dos sofás e mesas laterais e de centro, faz parte do ambiente um armário de cumaru, que ocupa toda a passagem entre o corredor e a porta da cozinha.

O terraço gourmet foi planejado para ter muito conforto e praticidade. “A ideia da família era poder usufruir deste espaço para todas as refeições, desde o café da manhã ao jantar”, conta Regina. Para isso, a decoradora escolheu uma mesa retangular bem extensa, com 4,50 metros, que acomoda doze pessoas. “É um lugar especial para se fazer as refeições com uma vista privilegiada para o jardim e para a praia”, diz.

Além disso, Regina incluiu no espaço um balcão refrigerado com portas de vidro para armazenar bebidas. Também há máquina de gelo, pia com triturador e uma churrasqueira a gás do tipo americana. Como apoio, foi projetada uma mesa de extensão com pés de ferro e tampo com as laterais de cumaru e o centro de mármore paraná, ideal para abrir massas.

Com muitos armários, a cozinha também foi projetada para ser muito prática. Além disso, Regina escolheu eletrodomésticos com um design apurado para que o visual ficasse ainda mais interessante. Os armários na cor verde, inspirada na pedra da piscina, também ganharam iluminação. Destaque para a cuba de sobrepor, que veio dos Estados Unidos.

Continua após a publicidade

Chama a atenção também o trio de pendentes sobre a mesa de vidro negro. Com cúpulas de vidro e detalhes em metal, as peças trazem um toque suave para o espaço. A integração também marca presença aqui. Na divisa com o terraço gourmet, a cozinha recebeu uma porta de correr de vidro. E, para isolá-la da sala, foi instalada uma porta articulada de madeira.

Já as suítes foram projetadas para terem muita luz natural e ventilação. A parede, onde fica a cabeceira da cama, faz divisão com o closet e o banheiro e tem passagem pelas duas laterais da cama. Na decoração, texturas naturais com madeira e tecidos de tons leves. O banheiro tem cuba dupla esculpidas em mármore branco, com piso de seixos e cortinas de tecido. Bem praiano!

x

x

x