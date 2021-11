5 cozinhas dos sonhos da CASACOR RS que vão despertar seu chef interior!

O espaço de confraternização para amigos e família mais divertido de uma casa é, sem dúvida, a cozinha – e não seria diferente nos ambientes da CASACOR RS 2021. As cozinhas desta edição da mostra recebem diferentes propostas para esse espaço tão querido da casa, como o uso de tons neutros, a integração dos espaços e o despertar de memórias afetivas em trabalhos artesanais e conceitos biofílicos. Confira abaixo 5 cozinhas dos sonhos da CASACOR RS!

Memórias afetivas

Na Agridoce Cozinha de Gabriela Ordahy, as memórias afetivas são evocadas através dos acabamentos, das linhas simples da marcenaria, pelo jardim de temperos que tomam conta da janela, e pelos materiais naturais e artesanato que marcam presença.

Ainda, na cozinha projetada por Aclaene de Mello em seu estúdio Home 202, a proposta integrada à sala de estar é muito ligada ao morar contemporâneo. Já a jardinagem em vaso chama atenção em uma proposta acolhedora e intimista.

Estilo japandi e minimalismo

O estilo japandi, que mistura o estilo escandinavo com o minimalismo tradicional japonês, se destaca no ambiente assinado por Luiz Sentinger, a Cozinha Original Deca. A cozinha é em materiais naturais, madeira clara e, lembrando as grandes fazendas, um estar com lareira convida ao aconchego e à interação.

Para os amantes do churrasco, inspirações não faltam

O Living Gourmet de Paula Lino possui uma área dedicada aos amantes da gastronomia, com cozinha e parrillera integrada ao living. Tudo ao alcance da mão para momentos de descontração em família

O Pátio Gourmet, ambiente assinado pela JGS Arquitetos, é um deleite para o bem viver. Cercado pelo verde do paisagismo, o pergolado abriga a cozinha em inox e uma estrutura completa para churrasco, que inclui parrillera, churrasqueira campeira de chão e muitos utensílios que fazem a alegria de qualquer churrasqueiro amador.

Muito mais do que cozinhar, os espaços gourmets servem para agregar, estar e trocar experiências. Um projeto de cozinha deve ser funcional, mas também confortável, bonito e provocar bons momentos em família e amigos.

A CASACOR Rio Grande do Sul está em cartaz até 07 de novembro na Av. Ceará, 1549, em Porto Alegre, com 34 projetos de arquitetura, design de interiores e paisagismo.

Serviço CASACOR Rio Grande do Sul 2021

Data: De 24 de setembro a 07 de novembro

Local: Avenida Ceará, 1.549 (prédio do antigo Hospital a Criança Santo Antônio). Serviço de valet no local

Horário de funcionamento:

De terça a sexta das 13h às 20h30

Sábado das 12h às 20h30

Domingo das 12h às 20h

Valores dos ingressos:R$ 65 (Terça a Sexta) – InteiraR$ 70 (Sexta Sábado, Domingo e Feriados)

