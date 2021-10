Cores, texturas e muito estilo nesta casa aconchegante, em São Paulo

Atualizado em 16 out 2021, 16h28 - Publicado em 22 out 2021, 09h00

Por Nádia Simonelli Atualizado em 16 out 2021, 16h28 - Publicado em 22 out 2021, 09h00

Morar em uma casa espaçosa no meio da cidade é uma combinação que tem atraído muito gente, principalmente depois do período de isolamento imposto pela pandemia. E foi esse desejo que moveu a família de moradores, composta de um casal e duas filhas, a encararem uma reforma completa neste imóvel, no Alto da Boa Vista, em São Paulo. Quem assina o projeto é a designer de interiores Shirlei Proença.

“Como a casa é muito grande, o principal desafio foi integrar os ambientes e resolver o layout de forma que tudo ficasse aconchegante e com espaços bem definidos”, explica a profissional. Para isso, Shirlei e sua equipe fizeram várias demolições na construção e planejaram uma nova distribuição interna, porém sem mexer na estrutura da casa.

Para atender os desejos dos moradores de terem mais espaço para relaxar e receber, a sala cedeu espaço para que a varanda pudesse crescer e assim abrigar um belo espaço gourmet. Além disso, a cozinha totalmente repaginada e foi integrada com a sala de vinho. O escritório, antes fechado, também passou a ser aberto para a sala. “Demolimos todos os cômodos fechados do pavimento inferior da casa. Abrimos tudo!”, revela a designer.

Os projetos assinados por Shirlei são conhecidos pelas paletas bem trabalhadas e o mix de texturas, o que deixa tudo mais aconchegante. Neste não poderia ser diferente.

“A paleta da casa é bem natural. Trabalhamos com lâmina natural de madeira freijó em muitos ambientes e mantemos o taco no piso. Na parede da sala de jantar fizemos um painel de pedra Moledo e a decoração foi produzida com artesanato brasileiro e muitas plantas. O tom do mobiliário também é neutro em tecidos naturais, como algodão, linho e couro”, conta.

Continua após a publicidade

Como destaque do projeto, Shirlei elege a marcenaria, que ganhou detalhes caprichados. “Misturamos palhinha, serralheria e ripados nos desenhos”, diz.

Na cozinha, verde, cinza, preto e madeira compõem uma paleta personalíssima. “Fizemos a bancada com o mesmo porcelanato do piso. Dessa forma, temos um ambiente mais limpo visualmente, já que a cozinha é toda aberta para a sala”, afirma.

Já no quarto das filhas, o caminho para cores fortes ficou livre. Assim, cada um ganhou personalidade própria. “São traços que sempre busco colocar em meus projetos. Como por exemplo o uso do Neon e papel de parede não convencional, além da integração com os banheiros”, diz.

Na área externa, Shirlei desenhou um espaço gourmet amplo e bem equipado para que a família possa curtir momentos descontraídos juntos e também receber os amigos. Destaque para a cor verde nas paredes e as samambaias apoiadas em estantes suspensas de serralheria, que trazem um clima de bem-estar para o ambiente.

E, para finalizar, a área da piscina com deque de madeira, espreguiçadeiras e ombrelone. Tudo isso emoldurado por um belo jardim. Assim, a agitação da metrópole fica sempre do lado de fora.