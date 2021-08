Espaços para os gatos e ambientes iluminados são destaques neste apê

Este apartamento de 100 m² passou por uma reforma, assinada pelo escritório Ricardo Melo e Rodrigo Passos Arquitetura, para se tornar o novo lar do casal Ricardo e Wilson, em Botafogo, no Rio de Janeiro.

Wilson morava na Tijuca, bairro na Zona Norte do Rio, em um apartamento pouco ventilado e escuro — detalhes que ele só percebeu depois que conheceu o namorado arquiteto. Além disso, a rua de seu prédio ficava próxima ao Maracanã e chegar em casa em dias de jogos era quase uma gincana.

Assim, ele resolveu se mudar para a zona sul para ficar mais próximo de Ricardo e escolheu este apartamento, bem mais claro e arejado e próximo ao metrô. “Concluímos que Botafogo seria um local mais adequado e mais tranquilo, além de oferecer apartamentos maiores a preços mais atraentes. Com a proximidade do metrô, também optamos por ficar com um carro só”, conta o arquiteto.

Juntos desde 2015, o casal vive em união estável desde janeiro desse ano e vivem na companhia de quatro gatos (Mala, Baleia, Tempestade e Simba). Durante a semana eles moram em casas separadas — Ricardo ainda mantem seu apartamento no Arpoador. Mas, no fim de semana o arquiteto se muda para o apê de Botafogo, que ele acabou de reformar e decorar. Apesar disso, os dois já estão avaliando concentrar tudo no novo imóvel, em breve.

Para o projeto de reforma, o mais importante era que os gatos tivessem espaço. Por isso, na sala, Ricardo projetou uma estante onde os felinos podem se divertir e na lavandeira ficam as caixas de areia. Além disso, Wilson pediu para evitar a cor branca.

Com inspiração na arquitetura nórdica, o projeto destaca a grande estante de ferro e madeira, desenhada por Ricardo, que garante um visual leve ao ambiente. Repare que o móvel percorre toda a sala e desempenha várias funções, como biblioteca, louceiro e apoio para a TV. Além disso, o desenho da peça faz com que o espaço pareça mais alongado.

Outros highlights do mobiliário são a mesa de jantar e o bufê, revestidos de azulejos da designer Mônica Camargo. As peças são inspiradas no movimento moderno brutalista e fazem parte da linha de produtos RicMelo Design, assinada por Ricardo.

Os tons neutros predominam na área social, mas com pouco branco. O arquiteto propôs um piso vinílico no padrão amadeirado por ter um custo acessível, ser de fácil execução e trazer, visualmente, a madeira para o projeto. Depois, ele acrescentou tons de cinza e verdes, que se espalham pelo ambiente, imprimindo um efeito color block.

Claros, amplos e arejados, os ambientes do novo apartamento proporcionam bem-estar aos moradores. Eles notaram, inclusive, que os gatos estão muito mais felizes, impactando diretamente no humor e na sociabilidade deles. “O felinos ficaram mais carinhosos depois da mudança. O mesmo vale para a gente”, finaliza o arquiteto.