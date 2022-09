Camila Coutinho mostra a nova decoração de seu escritório, em São Paulo

Localizado em um coworking, em São Paulo, o escritório da influenciadora, comunicadora e empresária Camila Coutinho abriga os times do site Garotas Estúpidas e da GE Beauty, marca de haircare, além da agenda dela própria. Para traduzir o lifestyle da empreendedora e unir seus três negócios, entrou em cena o time de arquitetos do WestwingDesign, o serviço de consultoria em design de interiores do Westwing.

Os profissionais se inspiraram no estilo contemporâneo e maduro de Camila, com itens versáteis, que imprimem criatividade, conforto e possibilitam mudanças no espaço, de acordo com a demanda do time.

“Quando viemos para o WeWork o desafio era nos adaptar aos modelos impostos pelo local e deixar tudo com a nossa cara. A estrutura já era muito boa, só que não tinha nossa personalidade e foi aí que a Westwing entrou, colorindo e trazendo peças diferentes, em uma paleta neutra com tons de vermelho. A gente ama o tapete!”, conta Camila.

Com auxílio dos especialistas da plataforma, a influenciadora conseguiu dar vida às suas necessidades, aliando beleza e personalidade por meio de móveis e objetos, que trazem cor e praticidade. “Conseguimos adaptar todo o projeto para que ficasse nos moldes que o prédio permite, seguindo as exigências estruturais e permitindo agregar mais pessoas no layout. Trouxemos vegetação e materiais mais claros para iluminar”, explica Nicole Filipini, líder de projetos no WestwingDesign.

Segundo o CMO da Westwing, Renato Grego, a parceria entre as marcas fortalece ainda mais a veia de lifestyle da empresa, que vem democratizando esse serviço. “Cada vez mais buscamos estar presentes no dia a dia dos nossos clientes e com o WestwingDesign conseguimos isso de uma maneira prática e acessível. Assim como auxiliamos a Camila, queremos transformar outros ambientes de forma personalizada e sem complicações”, afirma.

Para quem deseja ter acesso a consultoria profissional e benefícios do WestwingDesign, basta acessar o site e navegar entre as três modalidades de pacotes oferecidas: mini, max e max plus.

Veja mais no vídeo abaixo!