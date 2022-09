Dupla de artistas e arquiteta assinam collab inspirada no mar

O Mar Entre Nós é o nome da nova collab que uniu os saberes da arquiteta Juliana Pippi, de Santa Catarina, e das artistas do Estúdio BÁ, Juliana Mandur e Nathália Valladares. A coleção apresenta três esculturas que traduzem a paixão do trio pelo mar, pelos materiais naturais e pelos trabalhos manuais.

Segundo as artistas, a inspiração vem da Baia de Guanabara, Ilha da magia e da Baia de todos os Santos, que são lugares especiais para elas. “O mar nos une. Os nós da rede de pesca foram ponto de partida conceitual para nossa collab. Com os pés na areia e o coração no mar, lançamos nossa rede… ela junta, transpassa e entrelaça”, revelam no manifesto da coleção.

Elas somaram as vivências de cada uma com sensibilidade e traduziram isso em três esculturas genuinamente brasileiras. Os contornos da madeira jequitibá e tecelagem característicos do Estúdio BÁ, somados aos tons de azul, que são a marca do trabalho de Juliana Pippi, são as principais características da série.

A escultura Entrelaço simboliza os encontros que a vida proporciona e os laços que tecemos ao longo dessa jornada, reforçados por admiração, identificação e trocas genuínas. Já a escultura Nós traduz a união, junção de ideias que cada uma de nós carrega em sua trajetória. E, por fim, Onda é a escultura que sintetiza os diversos tons de azul do mar. Simboliza o fluxo de energia de um espaço a outro, que as autoras acreditamos ser a força vital do universo, assim como, as diversas fases que vivenciamos ao longo da vida. As peças que fazem parte desta coleção limitada estão expostas a partir de hoje em uma cenografia especial em Veneza, durante da semana da Regata Histórica, em paralelo com a Bienal. Elas erão exibidas até 18 de setembro no Oficine 800, um edifício histórico localizado na charmosa ilhota de Giudecca. "Repleta de belos canais, a cidade de Veneza tem uma relação próxima com a água, assim como nós. Por isso, quando recebemos o convite para expor neste cenário, não podíamos recusar", conta Juliana Mandur. O prédio descortina vistas impactantes para uma lagoa, cujas águas azuis e cintilantes envolvem as peças da coleção "O Mar Entre Nós", que é pura poesia e agora é emoldurada por outros mares.

