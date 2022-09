10 dicas para organizar o armário de roupas

Organização é a chave para o sucesso de muitos aspectos de vida – e, sim, ter um armário de roupas organizado facilita a rotina de qualquer mulher! Organizar o armário de roupas permite não só a otimização do espaço, deixando o ambiente mais agradável, mas também do tempo, já que facilita a procura das peças.

Por isso, a seguir, separamos 10 dicas de como organizar seu armário de roupas de uma forma prática e eficiente. Confira!

Doe as roupas que não usa mais

A primeira dica para começar a organização é, sem dúvidas, separar as roupas que não usa mais. A pergunta que você tem que se fazer é: “Eu usei essa blusa nos últimos 6 meses?”. Se a resposta for não, esse é o sinal para você desapegar de vez e doar para alguém que com certeza vá usar.

Coloque etiquetas de identificação

“Colocar etiqueta de identificação parece ser trabalhoso, mas facilita muito a vida”, indica a design de moda Thaís Moraes. Para ela, as etiquetas auxiliam na hora de colocar tudo de volta no lugar, principalmente não existir o hábito de guardar as peças sempre no mesmo armário.

Proteja as roupas delicadas

Roupas delicadas precisam de uma atenção extra! “O ideal é sempre guardá-las em capas. A dica de ouro é deixá-las na lateral do armário para que as peças fiquem juntas e não sejam mexidas para lá e cá a todo momento, o que ajuda na organização e conservação dessas roupas mais sensíveis”, explica Thaís.

Aposte em organizadores

As colmeias organizadoras são 100% bem-vindas, assim como as caixas. “Use e abuse dessa ferramenta principalmente para roupas íntimas, meias e até roupas de cama – elas facilitam muito na ordenação do armário”, indica a design que ainda diz para apostar nos organizadores transparentes: “Fica bem mais fácil visualizar as peças”!

Padronize os cabides

Acredite se quiser, mas os cabides padronizados reduzem o volume dentro do guarda roupa, além de colaborar com o visual final da organização. Thaís ainda dá uma dica relevante sobre cabides para vestidos longos. “Utilize dois: um de tamanho normal e um infantil. Assim, você pode reduzir a altura do vestido, evitando que ele fique embolado na parte de baixo, dentro do armário”.

Higienize os sapatos antes de guardá-los

Para os calçados, o ideal é que eles sejam higienizados antes de guardados, evitando assim acúmulo de sujeira dentro do seu armário. “Evite guardar calçados em caixas de papelão e prefira caixas de plástico ou acetato e com aberturas. As caixas de papelão, além de ocuparem muito espaço, são mais suscetíveis à umidade”, diz Thaís.

Espaço para as bolsas

As bolsas merecem também uma atenção especial na hora da organização do armário.

A melhor forma de guardá-las é em sacos de pano na parte de cima do guarda-roupa, principalmente as bolsas que você quase nunca usa. Já para as que você mais utiliza, pendurá-las em um ganchinho perto da porta pode ser uma ótima ideia.

Separe as roupas por cor e categoria

Quer facilidade na hora de montar qualquer look? Aposte, então, na organização das roupas por cor e por categoria. Separe uma parte do seu armário, por exemplo, para cada peça de roupa e, assim, depois organize por cor.

Guarde as roupas de frio

Como usamos poucas roupas de frio ao longo do ano, dependendo da região que você mora aqui no Brasil, o indicado é separar as roupas de inverno em uma caixa, de preferência de acrílico, na parte de cima do armário. Assim, elas não ocuparão muito espaço entre as suas roupas do dia a dia.

Mantenha tudo organizado

A manutenção é a parte fundamental para manter um armário organizado. O essencial é preservar o máximo possível toda a organização que você já realizou. Busque sempre guardar as peças no mesmo lugar e, de tempos em tempos, conferir se está tudo certo!