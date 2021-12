Arte popular brasileira é tema de exposição em Miami

A arte popular brasileira ganha, a partir de hoje, uma exposição em Miami. Trata-se da Alagoas – The Brazilian Artisanal Soul, que acontece até o dia 5 de dezembro na Galeria Pinta Miami, como um dos destaques da Semana de Arte e Design de Miami, festival que reúne os mais influentes artistas, colecionadores, galeristas, designers, curadores e críticos dos quatro continentes, na celebração da cultura da arte e dos negócios. Reconhecimento mais do que merecido.

Com curadoria assinada por Rodrigo Ambrósio, artista e pesquisador das raízes brasileiras e Marco Aurélio Pulchério, curador e galerista, a mostra apresenta peças talhadas, esculpidas e pintadas à mão e em diversos materiais como madeira e barro.

São trabalhos realizados por grandes artesãos e mestres alagoanos que, com muito apuro técnico e estético, representam a miscigenação que compõe o Brasil.

A exposição é o resultado do projeto Alagoas Feita à Mão realizado, desde 2015, pelo Governo do Estado de Alagoas e pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo de Alagoas (SEDETUR), a partir da Gerência de Design e Artesanato. O objetivo é estruturar e valorizar o segmento artesanal alagoano e, consequentemente, a geração de renda e desenvolvimento socioeconômico da cadeia produtiva artesanal.

A realização da mostra em Miami tem, ainda, o propósito de estreitar as relações comerciais e a abertura do mercado internacional para os negócios, além da projeção mundial dos fazeres manuais dos mestres e artesãos alagoanos.

Informações:

ALAGOAS – The Brazilian Artisanal Soul

DESIGN MIAMI

Galeria Pinta Miami

225 NE 34th Street, Miami, FL 33137

De 1 a 5 de dezembro de 2021