10 plantas para ter em casa e não colocar seu pet em risco

Os amantes dos animais e das plantas geralmente partilham de um obstáculo em comum: como incluir o verde nos espaços da casa, quando se tem um pet?

Não é segredo para ninguém que as plantas, por mais que sejam agradáveis, muitas vezes são exploradas pelos nossos bichinhos, que arranham, mordem, comem e em alguns casos mais extremos até destroem completamente o ornamento.

No entanto, o fator preocupante é que muitas plantas são altamente tóxicas para animais. As azaleias e as espirradeiras, por exemplo, são muito apreciadas por sua beleza, mas podem ser letais.

“Elas possuem substâncias que podem causar problemas digestivos e cardíacos nos pets”, explica Thaís Matos, médica veterinária da área de Confiança & Segurança da DogHero.

Segundo a especialista, é comum ainda que o animal de estimação, após ingeri-las, se recuse a comer, tenha aumento ou diminuição da frequência cardíaca, diarreia persistente ou com sangue, dor abdominal, enjoo, vômito, perda de coordenação motora, desânimo e convulsões.

Portanto, se você tiver essa espécie de planta em casa dividindo o espaço com seu pet, é aconselhável colocá-las em um lugar mais alto e isolado dos animais.

Veja algumas dicas cedidas pela Thaís Matos para fazer em caso de uma emergência:

Limpe a boca do animal com água corrente, sem deixar que ele engula o líquido, que pode conter resíduos da planta ingerida;

Não provoque vômito e não dê nada para o pet comer ou beber, nem água;

Procure imediatamente um veterinário;

Leve uma amostra ou uma foto da planta tóxica para que o tratamento adequado seja realizado.

Plantas pet friendly

Agora que você já sabe dos perigos que certas plantas podem causar nos pets, vale ficar por dentro dos benefícios, inclusive medicinal, que outras espécies proporcionam a eles.

“Os efeitos que elas trazem podem variar. Algumas promovem efeito anti-inflamatório, alívio de dor, calmante, relaxante muscular e até auxílio a problemas estomacais e intestinais – quando eles se sentem enjoados ou quando o alimento não caiu bem – por exemplo”, explica Thaís.

Confira uma lista com 10 plantas amigas dos animais e dos humanos:

Bromélia

Excelente atuante no aparelho digestivo do corpo, a bromélia é uma das plantas que podem auxiliar com os problemas estomacais dos bichinho.

Lavanda

O efeito calmante da lavanda é universalmente conhecido, mas a planta também pode ser muito eficiente atuando como cicatrizante.

Orquídea

Ainda que exija um cuidado extremo, a orquídea é sem dúvidas uma das plantas preferidas para se ter casa. A sua presença pode gerar aos bichinhos, assim como aos humanos, muita tranquilidade.

Bambu

A planta contém substância oxidantes, ou seja, sua presença em casa contribui para a purificação do ar, além de ser um calmante eficiente.

Crista do Galo (Celosia argentea)

A crista de galo geralmente é cultivada em um espaço mais amplo, como um jardim, mas há quem a cultive em vasos também. Para o benefício dos bichinhos, ela fornece ação antioxidante e anti-inflamatória.

Violeta Perfumada

A violeta perfumada carrega uma série de benefícios, mas entre os principais aspectos está sua propriedade anti-inflamatória e de alívio da dor.

Malva-branca

Assim como outras plantas já citadas, a Malva-branca, queridinha dos jardim, tem o efeito calmante, mas também se destaca por sua propriedade antioxidante, anti-inflamatória e na atuação do alívio da dor.

A mor Perfeito

Nunca que uma plantinha com este nome poderia fazer mal para os pets! A amor perfeito também possui efeito calmante e propriedades anti-inflamatórias, estimula a imunidade e pode ser usada como auxílio no controle termal do bichinho, caso ele tenha febre.

Capuchinha

A capuchinha é uma das espécies que mais cultivada em jardins do que em vasos. Eficiente no auxílio da digestão, ela também é uma planta estimulante, anti-séptica e antibiótica para os bichinhos.

Erva-de-gato

A erva-de-gato é uma das mais famosas da lista quando nos referimos aos efeitos benéficos para os animais. Usada mais para gatos, pode ser explorada, principalmente, em dois casos. Se o felino costuma ser muito agitado, ela pode surtir efeito calmante. Já para aqueles que são tranquilos, a planta pode estimulá-lo a brincar e se divertir mais.

Além desta lista, ainda há algumas outras plantas que são ótimas para se ter em casa, como camomila, hortelã, salsa, tomilho, alecrim, gramíneas, manjericão, erva-cidreira, que, caso sejam ingeridas, não vão gerar problemas aos pets.

Aposte nessa seleção e concilie a criação dos pets com o cultivo das plantas.