Plantas no quarto: conheça os benefícios e inspire-se nessas decorações

Se perguntado qual cenário é a mais perfeita tradução de tranquilidade, é muito provável que, para a maioria das pessoas, a primeira imagem a vir ao pensamento é a de um ambiente que envolva a natureza.

Por isso mesmo, cultivar plantas em ambientes internos tem se tornado um hobby cada vez mais comum neste período em que ficar em casa se tornou essencial. Além de seus diversos benefícios para a saúde, as plantas são ótimas para a decoração de salas, cozinhas e, menos frequentemente, de quartos, visto que entregam charme e alto-astral para os ambientes.

Para os amantes de plantas de primeira viagem, podem surgir muitas dúvidas quanto ao cultivo dentro do quarto. Faz bem? Qual espécie investir? Abaixo, respondemos suas dúvidas para você se jogar agora mesmo no urban jungle. Inspire-se nessas decorações!

Quais são os benefícios de ter plantas no quarto?

Nos ambientes internos, as plantas somam diversos benefícios à saúde. Ali, elas são responsáveis por purificar as impurezas do ar, eliminando possíveis toxinas que possam existir por conta da poluição da cidade ou da poeira vinda dos móveis.

Dependendo da espécie de planta usada, pode ocorrer um aumento da umidade do ar, deixando o ar mais agradável de ser inalado. E não para por aí: plantas com funções relaxantes e purificadoras criam a atmosfera perfeita dentro do quarto para uma boa noite de sono.

Além do mais, cuidar das plantas tem se mostrado um ótimo exercício de meditação, que demanda atenção e cuidados frequentes, reforçando ainda o contato com a natureza que é indispensável ao fortalecimento da saúde mental e na sensação de bem-estar.

Quais espécies de plantas ter no quarto?

Dois aspectos precisam ser levados em conta antes da escolha das espécies de plantas para se colocar no quarto: quais plantas melhor se adaptam a ambientes mais fechados, como é o caso dos quartos, e quais espécies são mais benéficas para nós.

Sendo assim, as espécies mais recomendadas são:

Clorofito e Lavanda , para uma melhor qualidade do ar;

Lírio da Paz , para um ambiente aconchegante ;

Babosa e Jasmim , para uma boa noite de sono;

Espada de São Jorge , para aumentar o ânimo ;

Gardênia , para diminuir a ansiedade .

