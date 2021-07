10 ideias diferentes para servir fondue

Basta a temperatura cair durante os meses de inverno para bater aquela vontade de degustar um fondue. Existem várias receitas para fazer um fondue saboroso em casa ou também pode comprar a mistura de queijos ou chocolate pronta no supermercado. Mas, saiba que é possível deixar o jantar mais interessante caprichando na hora de montar a mesa. Para te ajudar, selecionamos várias ideias que fogem do comum para impressionar na hora de servir o fondue!

Peças vintage

Peças de mesa vintage, que podem ser frutos de garimpo ou de herança familiar, ficam lindas à mesa, principalmente se misturadas à outras de estilo contemporâneo. Aqui, a bandeja de metal antiga ficou bem charmosa acomodando os pães e a panelinha do fondue de queijo. Complete a cena com tábuas e uma toalha de mesa interessante.

Continua após a publicidade

Mix de frutas, legumes e pães

Se você tem tábuas de madeira em casa, então coloque-as para jogo na hora de montar sua mesa de fondue. Elas dão um toque rústico e são ótimos apoios para os acompanhamentos. Nesta foto, o recipiente de cerâmica com o fondue de queijo foi posicionado no centro da tábua. Ao redor, há pães, frutas e legumes colocados com capricho. Não é só jogar de qualquer jeito, viu?

Continua após a publicidade

Frutos do mar e carnes

Nem só com pães é servido o fondue de queijo. Aqui, a ideia foi combinar carne vermelha, camarões, aspargos e batata como acompanhamentos. Alguns jogos americanos foram dispostos sobre a mesa de maneira despojada e voilà!

Perfeito para dois

Aqui uma ideia simples e ideal para uma ou duas pessoas. Um pequeno recipiente de ágata sobre um pano felpudo, pães, maçã fatiada e batatas bolinhas e couve-flor grelhadas. Tudo sobre uma tábua de madeira. Bem charmoso e romântico.

Continua após a publicidade

Capriche nos legumes

Para criar uma mesa colorida e ainda mais saborosa, uma dica é caprichar na variedade de legumes. Poucas quantidades de vários tipos de acompanhamentos deixam o jantar mais interessante e despertam curiosidade no paladar dos convidados.

Continua após a publicidade

Conservas e embutidos também valem

Os legumes em tamanho mini são ideais para montar uma mesa bacana de fondue. Mas, se na sua região não tiver esses produtos no mercado, compre os de tamanho grande e capriche no corte. Se você gostar de sabores intensos, complete os acompanhamentos com conservas e embutidos.

Continua após a publicidade

Fondue de brie

Aqui, uma ideia diferente de fondue, um pouco mais desconstruída. Uma peça de queijo brie assada no forno pode deixar elevar o jantar a outro nível de sabor. Um pouco de mel, torradas e frutas fazem deste prato a estrela do seu jantar. Que tal?

Continua após a publicidade

Guloseimas sem excessos

Se você não abre mão da sobremesa quando o assunto é fondue, a dica é seguir o mesmo tema do jantar e preparar a versão doce do prato. Aqui, uma versão do tradicional chocolate e um pouco de doce de leite para variar. Para os acompanhamentos tem um pouco de tudo: bolo, frutas e biscoitos. Repare como os talheres dourados ficaram lindos nesta composição!

Continua após a publicidade

Com chocolate vale tudo!

E fondue com pipoca doce combina? Combina sim! Aqui, uma outra versão da tábua de guloseimas com um rechaud em tamanho mini. Veja que detalhe charmoso: o bolo foi recortado com molde no formato estrela.

Continua após a publicidade

Frutas secas, biscoitos e outras delícias para finalizar

Frutas secas e frescas combinam super bem com chocolate e para complementar, madeleines, stroopwafel, canudinhos recheados e outras bolachinhas gostosas.

Continua após a publicidade