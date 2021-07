7 sugestões para aquecer a casa no inverno com mantas e tapetes

A estação mais fria do ano já está entre nós e, com ela, chega também a procura por maneiras de esquentar a casa sem precisar gastar muito com isso. É aí onde entram as mantas e tapetes – elementos simples que dão uma camada extra de cobertura sobre superfícies frias e oferecem proteção contra o frio em sofás e camas. Mas não só isso: investir em mantas e tapetes é também uma ótima solução para quem deseja deixar a casa mais aconchegante e convidativa.

Confira 7 ideias para aquecer a casa com mantas e tapetes abaixo!

No espaço voltado à introspecção e ao reencontro consigo mesmo, Alex Bonilha apostou em tecidos quentinhos em todas as superfícies. O longo sofá modular, por exemplo, recebeu mantas e capas de almofada em tons análogos, feitos de materiais naturais, como o linho. O grande tapete azul não só adiciona textura ao décor, como também delimita a área de estar, que aqui foi integrada ao hall. Intitulado Espaço Ser, o projeto que integrou a CASACOR São Paulo 2019 ainda investe em mais um reforço para proteger o lar do inverno: o grande painel de MDF preto que acompanha toda a lateral esquerda da composição.

O living de Andrea Magalhães para a CASACOR Rio Grande do Sul 2019 combina dois estilos distintos, e aparentemente opostos: o moderno e o romântico. O La Vie en Rose prova que o inverno não precisa estar associado a tons escuros – muito pelo contrário! Pela escolha de tons puros para a decoração, como o off white e o terracota, a arquiteta conseguiu um efeito iluminado em um living aconchegante, aquecido para o inverno, onde algumas das paredes até receberam uma cobertura de couro natural. Destaque para o tapete neutro que cobre toda a área do sofá, e as banquetas felpudas – perfeitas para os dias mais frios!

Por falar em tons para o inverno, que tal o verde mata? Nesta residência perfumada pelos grãos de café espalhados em lugares criativos da composição, como sobre a superfície da mesa, a área do quarto foi vestida de forma muito aconchegante. Nela, a manta da mesma cor da parede foi colocada de forma despojada sobre a cama – um jeito descontraído de agregar estilo e se aquecer nas noites mais frias. O projeto de Fernanda Tegacini, Fernanda Morais e Nathalia Mouco da Très Arquitetura procura retratar uma vida mais desprendida, altruísta e humanizada que, para elas, são distintivos da nova geração.

Continua após a publicidade

Em um loft com grandes aberturas para o exterior e banhado por luz natural, é difícil imaginar uma composição onde o melhor das texturas do inverno estão combinadas, mas esse é exatamente o caso do Loft Hanami. Da parede ao teto, a área do living é toda revestida por painéis melamínicos que imitam madeira, aproximando o pé direito duplo para criar uma sensação de aconchego. E não só isso: neste espaço é possível notar uma curiosa sobreposição de tapetes, que conversam entre si através da tonalidade vermelha em comum; além do uso da lareira que, por si só, já é a cara do inverno. O projeto leva assinatura da JJD Arquitetura e fez parte da CASACOR Santa Catarina | Balneário Camboriú 2017.

É a lareira quem também orienta a disposição dos móveis e cria uma área de estar convidativa no Bar do Relógio, de Marcelo Diniz. O projeto foi dividido essencialmente em três ambientes: a área externa, onde são servidos aos drinks ao ar livre, e a área interna, onde estão disponíveis mesas e cadeiras para refeições e este tipo de pequena área de estar aconchegante. Nele, a lareira de mármore faz companhia às poltronas de couro, ambas posicionadas próximas ao tapete oriental, cuja estampa remete ao rosa veneziano das paredes e do teto.

“Uma sala para viver, conviver, receber, brindar, escutar música, ler ou escrever”: é assim que a arquiteta Juliana Pippi descreve seu espaço na CASACOR Santa Catarina 2017. O living que encontra na força feminina a motivação para o décor integra hall, sala de estar, sala de jantar, bar e lavabo – todos em tons de rosa claro e nude em contraste com preto e grafite. Talvez o que mais cative os olhos na Sala Cor de Rosa e Carvão seja o forro de madeira, cuja textura percorre toda a composição, aquecendo-a. Diferentes tapetes, cortinas e tecidos estão dispostos sobre o mobiliário, que em sua maioria tem origem de antiquários, tornando o living ainda mais acolhedor.

Na grande suíte de 53 m², Bruno Carvalho optou por tons elegantes que variam entre dourado, amarelo e preto, possível de serem encontrados em todo o lugar pela decoração – seja nos tecidos, nos estofados e nos revestimentos de piso, parede e teto. Para fazer uma combinação perfeita entre os estilos contemporâneo e art déco, o designer de interiores optou por dois tapetes estampados com formas geométricas, que percorrem a suíte da entrada até o imponente closet. O projeto da Suíte Blush fez parte da CASACOR São Paulo 2019.Na grande suíte de 53 m², Bruno Carvalho optou por tons elegantes que variam entre dourado, amarelo e preto, possível de serem encontrados em todo o lugar pela decoração – seja nos tecidos, nos estofados e nos revestimentos de piso, parede e teto. Para fazer uma combinação perfeita entre os estilos contemporâneo e art déco, o designer de interiores optou por dois tapetes estampados com formas geométricas, que percorrem a suíte da entrada até o imponente closet. O projeto da Suíte Blush fez parte da CASACOR São Paulo 2019.