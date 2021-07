Salas de estar: ideias da CASACOR SC para você se inspirar

As salas de estar são espaços perfeitos para convívio e descanso. Elas são o verdadeiro cartão postal de um lar, e por isso, precisam unir elegância e conforto como foco do projeto. Além disso, é importante ter em mente que esse é um dos principais ambientes para recepcionar e estar, logo, ele precisa de bastante atratividade.

Trabalhar este espaço é desafiador, mas o nosso elenco sempre está preparado para colocar a mão na massa e deixar a criatividade fluir. A seguir, conheça as salas de estar que estão fazendo bonito na CASACOR Santa Catarina 2021.

Sala Íntima – Anna Maya

O significado de aconchego se traduz no espaço criado por Anna Maya. A linda sala de estar teve o dia a dia da arquiteta como inspiração, que criou um ambiente onde é possível trabalhar, ouvir música, relaxar e até mesmo receber os convidados confortavelmente.

Os tons quentes contrastam com as plantas e os elementos de fibra natural, que trazem um toque charmoso e elegante ao espaço.

Cosmopolitan Loft – Mariana Pesca

Mariana Pesca apresenta um projeto que reflete o empoderamento feminino, e atende uma mulher dona de si que tem toda tecnologia e conforto ao seu alcance. Os 78 m² do Cosmopolitan Loft possuem uma atmosfera futurista, com elementos que merecem destaque como o uso da madeira no teto, painéis e mobiliários harmonizando com as obras de arte.

Com peças essenciais, linhas geométricas e cores neutras, o objetivo do ambiente foi trazer aconchego e frescor. A integração de ambientes aqui foi eleita para apoiar na boa iluminação natural e também explorar espaços flexíveis e compartilhados.

Camadas Brasileiras – Juliana Pippi

A arquiteta Juliana Pippi trouxe para a CASACOR SC 2021 um espaço que reflete as criações e fabulações do mundo. Para trazer o clima de aconchego que tanto se espera, a especialista lançou mão de elementos naturais e uma paleta em tons terrosos, da Coral, que acalma só de olhar.

Casa Yugen Deca – Gabriel Bordin

A Casa Yugen Deca foi o projeto de Gabriel Bordin para a Deca nesta edição da mostra. A paleta clássica em Black & White reflete um ambiente atemporal e moderno. O “Yugen” é um conceito da estética japonesa que significa profundidade daquilo que é abstrato. A proposta do arquiteto foi de trazer um espaço que transita entre a filosofia e a arte (e podemos dizer que foi bem sucedido).

Espaço Plural – Beto Gerbara e Marila Filártiga

A sala de estar assinada por Beto Gerbara e Marila Filártiga faz um convite para atividades e reuniões que permitem o distanciamento social ao mesmo tempo em que proporciona segurança. O objetivo da dupla é gerar impactos positivos tanto para o meio ambiente como para a sociedade. Clássico, o projeto aposta em uma base neutra que ganha contraste com as paredes em tons que remetem ao pigmento da terra, da Coral, e deixam o espaço acolhedor e sofisticado.

Casa dos Pássaros – Tufi Mousse

A Casa dos Pássaros é um projeto que transpira liberdade e originalidade. Assinado pela Tufi Mousse Arquitetura, as paredes com ripas profundas trazem a sensação do infinito ao olhar de um pássaro que busca o horizonte. As linhas que criam a circulação do ambiente foram inspiradas no voar das aves e o projeto se mostra como uma joia urbana que resgata de maneira sutil as belezas naturais.

Loft 2021 – Fernanda Eicke

O Loft 2021 é um espaço integrado funcional e atemporal. Com revestimentos naturais e um projeto luminotécnico que oferece máximo conforto, Fernanda Eicke mostra que é possível trazer elegância e manter o aconchego em um espaço não setorizado.