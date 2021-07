13 ideias de decoração de parede para renovar seu espaço com criatividade

Um jeito rápido e prático de dar vida e personalidade ao lar é decorar as paredes! Seja você um colecionador de arte, um entusiasta da natureza ou um amante de livros, as paredes podem ser personalizadas com diferentes ideias, das mais criativas às mais tradicionais.

Abaixo, separamos 15 ideias de decoração de parede presentes nas mostras da CASACOR que certamente adicionarão estilo a sua casa!

1) Quadros grandes

Uma pintura ou fotografia de grandes dimensões irá chamar a atenção e dar um tom radiante a um pequeno espaço. Experimente usar uma gravura em preto e branco e adicionar cor no mobiliário como os arquitetos Rodrigo Gurgel e Rita Pinheiro fizeram neste ambiente da CASACOR Rio Grande do Norte, acima!

2) Gallery wall

Nada adiciona mais personalidade e cor à decoração como uma parede galeria. Você pode fazer uma composição de quadros de diferentes maneiras, desde coleção de arte, fotografias ou ambos! Nossa dica é: estenda a galeria até o limite, entre a parede e teto, para criar a ilusão de um espaço maior.

3) Espelhos

Os espelhos refletem a luz, ajudando um pequeno espaço a parecer maior e mais brilhante. Experimente pendurar um espelho grande ou fazer uma composição com espelhos do mesmo ou diferentes tamanhos.

4) Arte de parede

Não importa se é colorida, monocromática, abstrata ou temática, o fato é que a arte em parede dá um novo sentido ao décor, tornando-se uma opção divertida, saudável e moderna para dar uma repaginada no ambiente. A arte foi feita pelo artista carioca Bruno “BR” Bogossian para a Sala Íntima dos Hóspedes da CASACOR Rio.

5) Estante vazada

As estantes vazadas garantem aos ambientes um visual dinâmico e harmônico, uma vez que são mais leves que as estantes tradicionais. Elas podem abrigar livros, obras de arte, plantas e qualquer outro tipo de objeto.

6) Prateleiras

Se você ficar sem espaço nas estantes, leve sua coleção diretamente para a parede. Instale prateleiras flutuantes e exiba de uma forma moderna as capas dos livros e pequenas esculturas. Se possível, adicione iluminação indireta com fitas de LED para criar um ambiente ainda mais aconchegante!

7) Jardim Vertical

Pelo fato de o jardim vertical ser super versátil, são inúmeras as possibilidades de aplicação que variam conforme disposição do espaço e dos tipos de plantas, além de ser uma ótima escolha para incluir o design biofílico no ambiente.

8) Bike

A criação de uma parede moderna e elegante para sua bike proporcionará a você mais espaço e criará um ponto focal atraente que transformará sua parede branca. Esta é uma das ideias de decoração de parede mais divertidas e funcionais que existem. Experimente!

9) Luminária neon

Uma opção divertida, descontraída e poderosa, a luminária neon tem a capacidade de complementar com estilo um espaço clean, moderno ou industrial.

10) Parede bicolor

A parede bicolor é uma opção de decoração fácil, criativa e tranquila de ser executada, uma vez que não carregam o visual ao mesmo tempo em que renovam a aparência do espaço.

11) Papel de parede

Investir no papel de parede para transformar a decoração de um ambiente é uma alternativa prática, financeiramente acessível e que não precisa de grandes ferramentas para ser aplicada.

12) Painel

Caso as paredes da sua sala, quarto, entrada ou até mesmo do banheiro precisem de uma renovação, considere adicionar um painel para fazer uma composição moderna. Ele pode ser também um ótimo aliado da decoração, já que realça pôsteres, quadros, vasos ou até outros objetos com seu contraste.

13) Boiserie

O boiserie é um tipo de aplicação feito em paredes que pretende torná-las mais elaboradas e bonitas. Ele consiste em nada mais do que uma espécie de moldura retangular ou quadrada, feita por vezes de madeira, outras de gesso e até mesmo de isopor; que além de ornamentação fornece conforto térmico para o cômodo.