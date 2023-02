5 estantes de sonho com ideias para copiar

Uma bela estante pode resolver a decoração da sala ou garantir organização para os ambientes integrados, por exemplo. Fato é que este é um dos móveis mais versáteis que se pode ter em casa e, por isso, vale escolher o modelo ideal para o seu ambiente ou encomendar um projeto sob medida. Veja ideias criativas a seguir!

Uma estante, várias funções

Neste apartamento, projetado pelo arquiteto João Panaggio, a estante modular é destaque na sala. Feita de marcenaria, o móvel ocupa toda a extensão da parede principal e foi projetada pelo próprio arquiteto para assumir múltiplas funções: aparador, cristaleira, home de TV e armários.

Colorida e charmosa

Este estúdio, em Paris, tem só 25 m2 e a designer de interiores Marianne Evennou desenhou uma estante cheia de cores e detalhes charmosos para ser o destaque do ambiente. Repare na pequena escada que acompanha o móvel e facilita o acesso às prateleiras superiores.

Estante para o home office

O escritório Studio 92 Arquitetura desenhou uma estação de trabalho na sala com uma estante feita de estrutura de serralheria, prateleiras de freijó e iluminação de led embutida. Coube até uma adega no conjunto cheio de soluções criativas para aproveitamento de todos os espaços. A parede onde está a estação de trabalho ganhou pintura de cimento queimado, que, além de delimitar esta área do restante da área social, traz um clima mais industrial, compondo com a linguagem da iluminação instalada no teto em trilhos e spots.

Estilo industrial

Com a assinatura dos arquitetos Ricardo Mello e Rodrigo Passos, esta estante vazada de metal preto traz leveza para o ambiente e foi criada para expor alguns objetos de valor afetivo da cliente e trazer mais vida ao décor. A parede ao fundo foi revestida com tijolinhos de terracota para adicionar um toque aconchegante ao espaço.

Estante com nichos

Neste projeto, o escritório Studio 92 Arquitetura desenhou uma estante com nichos revestidos de fórmica colorida, armários com portas em chapa perfuradas e gavetões para guardar a coleção de LPs do morador. O resultado é um ambiente que une praticidade e estilo.