Decoração com rede é tendência na CASACOR

A decoração com rede chegou para ficar! Se antes esse elemento era bastante associado às varandas e a uma atmosfera mais litorânea, hoje elas podem fazer parte de diferentes ambientes, trazendo conforto sem abrir mão da elegância.

Seja para ambientes externos ou internos, a decoração com rede pode proporcionar um clima muito aconchegante para o espaço. Diferentes modelos e tecidos podem ser agregados para dar um destaque surpreendente à composição. A seguir, separamos 8 ambientes de CASACOR que usaram esse elemento de um jeito esperto. Confira!

TRPC Arquitetos para Janelas CASACOR Bahia

Colorida e charmosa, essa sala de estar trouxe a tropicalidade da Bahia para a Janelas CASACOR 2020. O uso de uma paleta viva com elementos artesanais trouxe um clima bastante enérgico para o espaço. A rede foi a cereja do bolo para uma composição que transparece uma atmosfera quente e de descanso.

PORTODOSNÓS – LAO Design e Plantar Ideias

A varanda assinada pela LAO Design e Plantar Ideias teve como objetivo trazer a brasilidade para dentro da CASACOR Rio de Janeiro 2019. Para isso, os especialistas investiram em um espaço de convivência (batizado de PORTODOSNÓS) perfeito para recarregar as energias. Destaque para o uso de redes na decoração que confere aconchego e beleza ao projeto.

Pavilhão Nuvem – Arquitetos Associados

Um ambiente que contou com uma estrutura em telas de aço tinha tudo para ser um espaço rústico, mas, o uso da decoração com rede suavizou e trouxe um clima equilibrado que mescla aconchego e elegância. Batizado de Pavilhão Nuvem, o espaço se destacou na CASACOR Minas Gerais 2018 pela priorizar materiais sustentáveis e métodos construtivos que geraram poucos resíduos.

Nosso Recanto – Larissa Dias

Um ambiente que explora a biofilia, para se reconectar com a natureza foi a proposta do Nosso Recanto de Larissa Dias, que apostou em confortáveis e poltronas e redes em sua composição.

O ambiente alia diferentes revestimentos para a criação de um espaço que convida a uma experiência sensorial. A decoração com rede foi usada para trazer cor e aconchego ao espaço. Destaque para as plantas colocadas estrategicamente atrás das redes, que criam um contraste interessante entre o azul e o verde.

Meio Bossa Nova e Rock n Roll – Jéssica Araújo

Um espaço de 35 m² bem distribuído contou com um mix entre elementos confortáveis e cores mais brutas – o que justifica seu nome, “Meio Bossa Nova e Rock n Roll”. A decoração com rede entrou em cena como destaque para oferecer conforto e praticidade.

Estúdio Elã – Toca Arquitetura

Uma essência “pé no chão” foi a inspiração da Toca Arquitetura para criar um espaço enérgico e despojado. Chamado de Estúdio Elã, a rede se destaca na cozinha como um elemento rústico e bonito que convida os visitantes a uma recepção calorosa, destacando o ambiente como uma verdadeira área social nos dias de hoje.

Jardim dos Chefs – Catê Poli e João Jadão

Um espaço que celebra a gastronomia e o paisagismo foi a proposta de Catê Poli e João Jadão para a CASACOR São Paulo 2019. Os generosos 250 m² do Jardim dos Chefs contaram com uma rede onde é possível apreciar a vista do jardim e curtir o ambiente tranquilamente.

Jardim da Passarela – Mauro Contesini

Uma decoração com rede nada convencional foi a aposta de Mauro Contesini com seu Jardim da Passarela. Os elementos foram pendurados em um único gancho como se fossem verdadeiros balanços, e trazem um clima mais moderno para o espaço florido e cheio de vida.