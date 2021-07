Cor pêssego: a tonalidade volta a ser tendência no décor

Pêssego é um tom de rosa com um toque de laranja e um caráter enérgico. Mesmo não fazendo parte das cores clássicas, é uma tonalidade heterogênea que, como ocorre em diferentes escalas cromáticas, não está inserida em um único código de cores.

Por ser uma cor convidativa e confortante, o pêssego pode ser aplicada em qualquer cômodo da casa e inserido em todos os estilos, do clássico ao mais eclético.

Encontrar cores que combinam com pêssego é mais fácil do que você imagina, assim confira a seguir como combina-lá e inspire-se nessas decorações!

Com tons neutros e brancos

Seja branco neve ou cinza pérola, a cor pêssego se expressa em seu melhor quando somada a tons mais neutros. Branco e pêssego, por exemplo, mostra-se a combinação adequada para transmitir uma atmosfera relaxante ao quarto, além de ser uma ótima paleta para pequenos espaços.

Uma dica para ter um ambiente refinado e clássico é pincelar as paredes com a cor pêssego e investir em um mobiliário off-white!

Com cores quentes

Os tons alternativos ao branco, como castanho ou vermelho, quando emparelhados com pêssego, realçam o espaço, uma vez que a cor é ótima para dar intensidade às tonalidades mais opacas!

Feminilidade e delicadeza andam de mãos dadas no projeto Lavabo Tri Suave (acima), assinado por Marília Zimmermann. A arquiteta apostou em tons de rosa queimados da paleta da Coral para criar um espaço leve, que transparecesse bem-estar. O lounge ainda conta com adornos que acompanham a paleta, como o piso e as obras de arte, que deixam o ambiente harmonioso e romântico para a CASACOR Rio Grande do Sul 2019. Destaque para as louças e metais Deca.

A dica para criar um ambiente harmonioso com essa combinação é apostar no pêssego para as paredes e os tons fortes no mobiliário.

Por exemplo, na sala de estar acima, a combinação entre os veludos do sofá rosa queimado, a poltrona vermelho cornalina e a parede cor de pêssego conferem a ela um caráter elegante.

Monocromático

Criar um décor usando a mesma cor, apenas variando entre os tons mais claros e mais escuros, ajuda a criar dinamismo no ambiente. No caso da cor pêssego, a dica é pintar a parede com um tom claro e investir nos tons mais escuros da paleta para o mobiliário.

No projeto acima, o Office Bar do arquiteto Diogo Viana para a CASACOR Pernambuco 2019, a atmosfera delicada e o visual monocromático vem da paleta blush, da cartela de cores da Coral.

Sinta-se livre para brincar com as tonalidades das cores e ir alternando elas no ambiente de diferentes maneiras, como no exemplo abaixo.