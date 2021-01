Inspire-se em decorações de casa que usam as cores da Pantone para 2021

Nomeadas as cores de 2021 pela Pantone, a dupla Ultimate Gray e Illuminating representam, segundo a marca, resiliência e esperança. A combinação de cinza e amarelo pode trazer aquele brilho que faltava para começar o ano com a casa renovada – podendo aparecer nas paredes ou até num toque de cor nas almofadas.

ACOLHIMENTO

Duas tonalidades tão diferentes, mas que quando se encontram se complementam. Com essa premissa, a Pantone, empresa norte-americana referência em cores no mundo todo, divulgou a dupla Ultimate Gray e Illuminating como as nuances de 2021.

“Prático e sólido como uma rocha, ao mesmo tempo caloroso e otimista”, define Leatrice Eiseman, diretora executiva do Pantone Color Institute. Essa sensação de acolhimento fica evidente na varanda (acima) projetada pela arquiteta Pati Cillo (@paticillo_arquitetura). O espaço abriga a lareira revestida de granito e banquinhos coloridos, tudo para relaxar.

A cozinha desse apartamento, projetado pelo SP Estudio Arquitetura (@spestudio), comprova que o estilo industrial pode andar de mãos dadas com o aconchego. Com cimento queimado, tijolo e luminária em metal preto, o espaço ganha o toque quente do amarelo, inclusive na iluminação.

1) Banqueta Marcele Amarela, Etna, R$ 599,90

2) Floreira e estante Potty 35x72cm, Tok&Stok, R$ 399,99

3) Luminária de mesa Thin Feet, Tok&Stok, R$ 86,32

4) Vaso decorativo Halit, Tok&Stok, R$ 69,90

5) Fronha Fró e Frô 50x70cm, Tok&Stok, R$ 27,90

NO LUGAR CERTO

Uma das vantagens da combinação de cinza e amarelo é que a dupla costuma agradar até aos mais resistentes a tendências. A dica é aplicar o tom mais neutro em móveis grandes e revestimentos permanentes – como o sofá ou as paredes.

Já o amarelo, intenso e que pode cair em desuso com facilidade, deve ser inserido em itens mais práticos de serem substituídos e objetos de decoração, como vasos, tapetes e almofadas.

Nesta sala de estar, a combinação dos tons aparece nos móveis, trazendo vivacidade ao ambiente. A arquiteta Fernanda Bertolla (@fernandabertolla_arq) optou por contrastar a sobriedade do sofá cinza com um toque de amarelo no aparador. Já o revestimento (Infinity, da Castelatto) das paredes foi aplicado para dar a sensação de movimento.

1) Tapete Turco Zig Zag Hemp 180X239X66cm, Camicado, R$ 2 759,90

2) Sofá-cama Bennet 3 lugares, Tok&Stok, R$ 2 899

3) Poltrona Bonini, Marabraz, R$ 494

4) Beton cachepô 17cm, Tok&Stok, R$ 39,90

PONTO DE LUZ

Para quem não quer uma renovação totalmente norteada pelas cores de 2021, a sugestão são os pontos de referência. Em alta nos últimos tempos e presente em muitos projetos recentes, a decoração de estilo industrial já costuma trazer naturalmente tons de cinza, principalmente com o cimento queimado.

Para estilos como esse, mais sóbrios, é possível inserir o amarelo em locais estratégicos, a exemplo das cadeiras da mesa de jantar ou até em eletrodomésticos (no terraço acima). Você pode recorrer ao tom “limão siciliano” do Illuminating, mas sinta-se livre também para utilizar uma nuance mais quente.

Com apenas 32m², cada espaço desse apartamento em São Paulo é precioso. Foi por isso que o projeto do SP Estudio Arquitetura reformulou o terraço para que recebesse a cozinha. O piso em ladrilho hidráulico ganhou ainda mais destaque com as cadeiras amarelas.

1) Olle Carrinho 73X38cm, Tok&Stok, R$ 719,99

2) Almofada Bklyn 45x45cm, Tok&Stok, R$ 219,90

3) Manta Ageless Twist 125x150cm, Camicado, R$ 159,99

