Uma pesquisa de campo realizada entre agosto e dezembro de 2017 pela Merco (Monitor Empresarial de Reputação Corporativa), com 1698 entrevistas, revelou que o Brasil é o único país dentre os 11 em que a empresa está presente em que o primeiro lugar do ranking de líderes mais admirados está ocupado por uma mulher.

A quarta edição da lista das 100 empresas e dos 100 líderes com melhor reputação no país traz Luiza Helena Trajano, do Magazine Luiza, no topo. Ao lado dela estão também Claudia Sender (Latam, em 15º lugar), Maria Eduarda Kertész (Johnson & Johnson, em 22º), Paula Bellizia (Microsoft, em 24º), Suzan Rivetti (Johnson & Johnson, em 43º), Chieko Aoki (Blue Tree Hotels, em 45º), Maria Silvia Bastos Marques (ex-BNDES, em 85º) e Rachel Maia (ex-Pandora, em 98º).

Na colocação geral, há um aumento relevante da presença feminina em relação à edição passada: agora figuram oito executivas, contra quatro na edição anterior. No entanto, apesar de o número ter dobrado, ainda é uma participação pouco expressiva, que reflete o comportamento do mercado brasileiro. Na Espanha, por exemplo, são 19 as mulheres listadas entre os 100 líderes mais admirados.