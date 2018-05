O que é essencial na sua vida? CLAUDIA, em parceria com a OX Cosméticos, quer inspirar as leitoras a olharem para dentro de si e a encontrarem essa resposta. Na próxima quarta-feira, 23 de maio, acontecerá o CLAUDIA Coaching, série de painéis para guiar as participantes nessa busca.

A segunda edição do evento terá a participação da jornalista Daiana Garbin, da atriz Mônica Martelli e da chef Paola Carosella. Elas falarão, sob a ótica da beleza, do relacionamento e da carreira, sobre pontos-chave de suas trajetórias de vida, sempre olhando para dentro, para o que é essencial.

Serão quatro blocos com transmissão ao vivo via Facebook Live em nossa página oficial, a partir das 9h. No último, Ana Paula Padrão, diretora de CLAUDIA, conduzirá um bate-papo entre as convidadas, e o público poderá enviar perguntas via rede social.

O evento, fechado para 200 convidados, acontecerá no Instituto Tomie Ohtake, na zona oeste de São Paulo.