O que será tendência no universo da maquiagem em 2020?

Assim como vem acontecendo de uns anos para cá, em 2020 a maquiagem deve continuar mais natural, valorizando a diversidade e beleza de cada mulher. Prático, o estilo pede produtos multiuso, poucos pincéis e técnicas fáceis, que combinem com o dia a dia corrido das pessoas.

No ano que vem, o make também promete ser divertida e quebrar regras. Confira cinco tendências para aderir desde já:

Pele leve e iluminada

A pedida da vez vai continuar sendo uma pele mais natural, com acabamento viçoso e iluminado, como tem sido nas últimas temporadas de moda. Para isso, é importante preparar a pele com hidratante, séruns e óleos específicos para seu tipo de pele.

+ O que será tendência na moda em 2020?

Prefira produtos cremosos, como bases leves, hidratantes com cor ou BB cream e use o corretivo apenas em áreas pontuais. Se tiver pele oleosa, você pode aplicar pó para selar a maquiagem, mas prefira os mais finos e concentre o produto somente na zona T – testa, nariz e queixo. Abuse do iluminador cremoso, que tem efeito mais natural que os em pó.

Sombras coloridas e vibrantes

Por muito tempo as sombras coloridas eram consideradas infantis e muito informais, mas elas vêm ganhando força nos últimos meses e prometem bombar em 2020.

Sombras rosa, lilás, laranja ou verde, aplicadas de forma despretensiosa com os dedos, dão um visual muito moderno e atual. Quem ainda tem medo de se aventurar no olho todo colorido pode apostar nos delineadores ou lápis rente aos cílios.

Para conseguir o efeito você não precisa de muitos produtos. Dá para usar batom nos olhos ou transformar sombras em pó em delineador usando um pincel molhado.

Olhos glossy

Também indo contra o acabamento matte, o gloss volta à cena. Além da maneira convencional de usar o produto, nos lábios, ele torna-se cada vez mais popular no olhos e promete fazer sucesso em 2020.

Você pode usar o gloss de lábios nas pálpebras, aplicando com a ponta dos dedos. O efeito é lindo sozinho, mas dá para usar também por cima de sombras coloridas. Se optar pela segunda opção, atente-se porque o produto pode escorrer. Ele também pede retoques durante o dia. Não esqueça de usar sempre máscara à prova d’água para não borrar. Pensando em facilitar, algumas marcas já criaram produtos específicos para conseguir o efeito glossy nos olhos.

Blush cremoso

Seguindo a linha mais natural, os produtos cremosos estarão muito em alta. Eles se misturam melhor com a pele e dão um resultado leve e translúcido. Além disso, são mais fáceis de aplicar e esfumar com os dedos, o que combina muito com a maquiagem mais descomplicada e prática.

O blush cremoso deve ser o mais popular deles. Ele é natural e dá um ar de coradinho de sol que vimos em vários desfiles das últimas semanas de moda. Também é fácil de aplicar e dura muito mais que os em pó.

Sobrancelha natural

Depois de anos em que a tendência eram as sobrancelhas super marcadas com maquiagem ou micropigmentação, em 2020 podemos esperar que o processo seja completamente o oposto. As sobrancelhas naturais, mais grossas e bagunçadas já começam a fazer sucesso.

Para conseguir esse efeito, você pode seguir alguns cuidados para ter sobrancelhas naturais e lindas e usar a maquiagem com mais parcimônia, preenchendo apenas as falhas maiores.

Leia mais: Para levar na bolsa: produtos fáceis de usar e com efeito incrível

+ Alerta tendência: a unha francesinha está bombando novamente

Carga mental: você se sente sobrecarregada em casa?