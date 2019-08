Rodrigo Cintra elege o cabelo mais bonito entre as famosas

Tudo mundo tem um cabelo preferido entre as famosas, inclusive os cabeleireiros. Rodrigo Cintra, hairstylist do The Art Saloon e co-apresentador do Esquadrão da Moda, do SBT, elegeu o corte/coloração que mais chama sua atenção. E quem ganhou elogios do profissional foi Jennifer Lawrence.

Rodrigo elogia a capacidade da atriz de sempre mudar e inovar no corte e comprimento. “Toda vez que ela muda os fios, as clientes que vão ao salão querem copiar o novo estilo dela”, explica Rodrigo.

Além disso, o hairstylist também deu algumas dicas para quem quer copiar os visuais de famosas. “Antes de ousar, avalie alguns fatores para evitar traumas. A imagem pode servir de inspiração, mas nem tudo que combina com uma pessoa cai bem em outra”, diz Rodrigo.

“Antes de fazer qualquer mudança no visual, é essencial avaliar todas as características do corte ou cor desejado. Coisas como o tom de pele, textura do fio e traços faciais devem ser analisados para eleger um look sob medida para realçar o que cada pessoa tem de melhor”, ensinou.

