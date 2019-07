8 tendências de cabelos das famosas para se inspirar no inverno

A chegada de uma nova estação é a desculpa perfeita para mudar o corte de cabelo. Alguns modelos são boas opções para a estação mais fria do ano e uma ótima pedida é aproveitar as grandes tendências que fazem a cabeça das famosas.

O hairstylist Romeu Felipe e com os experts do ROM.Concept contam alguns truques para fazer sucesso durante o inverno e apontam em quais novidades as famosas estão de olho. Confira a seleção deles:

Bege dourado

Este modelo é feito com mechas suaves e livres de marcação. O resultado é natural e perfeito para o inverno. A modelo Renata Kuerten optou pelo visual sofisticado e moderno:

Microbob

Este estilo fica perfeito tanto em fios lisos quanto cacheados, principalmente se incluir uma franja. Adicionar luzes ao corte ajuda a valorizar ainda mais. “Aposte naquela finalização de ondas de praia, que estão super na moda”, comenta o expert Lukas Campos. Mariana Rios foi uma das várias famosas que escolheram o corte:

Mechas douradas

Para ajudar a dar um ar mais moderno e sofisticado aos fios longos e escuros, as mechas douradas são perfeitas. Para manter os fios saudáveis, a dica é usar xampu e condicionador ricos em ingredientes hidratantes, que ajudam a preservar a cor e brilho dos fios. Nicole Bahls optou pelo leve toque dourado:

Bob com base reta

Está em busca de algo leve e sofisticado, então o bob com base reta e pontas irregulares é perfeito para você. Em alguns casos vale a pena também investir em uma combinação de mechas em tons sóbrios, como na foto, para complementar o look. Munik Nunes também aderiu ao corte:

Long bob com base reta

Este modelo é perfeito para quem está em busca de dar uma repaginada no visual. Na foto, a apresentadora Regina Volpato, combinou o corte com a cor doce de leite aplicada em degradê para valorizar o estilo.

Mix de tons

Para chegar ao loiro perfeito para a estação, a dica é investir em um mix de tons quentes e frios. Para criar o look da foto, o hairstylist Romeu Felipe combinou a suavidade do Sand Blonde com a intensidade do Caramel Blond, para um look iluminado e muito poderoso. A influenciadora Thássia Naves optou pelo mix de tons:

Blonde Cappuccino

Para quem não abre mão dos fios claros e luminosos, aposte neste estilo. As mechas, distribuídas por toda a extensão são livres de marcação para um visual deslumbrante. Patrícia Abravanel foi uma das famosas que clareou os fios:

Cores fantasia

Alguns cuidados são fundamentais para manter a beleza da cor, como lavar os fios sempre com água fria e com produtos para cabelo coloridos. Lembre-se também de nunca abrir mão de produtos de proteção térmica. A influenciadora MariMoon optou pelo visual:

