Cabelo saudável! Como modelar os cachos sem fontes de calor

Se você rolar por alguns minutos a timeline do Tiktok na tag cabelos ondulados, encontrará diversas alternativas e dicas mirabolantes sobre como ondular as madeixas e fazer cachos sem ferramentas de calor, sejam elas babyliss, chapinha ou secador. Os truques vão desde o uso de bobes de vários tipos e tamanho, até enrolar os fios em uma meia na noite anterior. Mas afinal, esse tipo de técnica funciona mesmo? É isso o que vamos descobrir!

A cabelereira penteadista e especialista em estruturação dos fios Victória Neri, responde essa e outras várias dúvidas, além de nos dar dicas sobre como ondular os cabelos de forma mais prática e simples. Confira abaixo todas essas dicas e entre nesta onda também:

Fazer cachos sem ferramentas de calor: por que funciona?

Deixar o cabelo com esse aspecto de ondulado não é tão difícil quanto parece, sobretudo quando falamos em enrolar os fios úmidos. Victória explica que essa umidade faz com que a estrutura natural do fio seja facilmente moldada: “As técnicas utilizada nesses vídeos virais nada mais são que propriedades naturais do cabelo em relação à capacidade de moldá-lo enquanto ele ainda está úmido. Quando os fios ainda estão molhados eles ficam mais maleáveis, o que permite criar formas e texturas diferentes sem a necessidade de aplicar calor direto”, conta a cabeleireira.

Ela ainda explica que, ao reter o formato desejado, o fio poderá manter esta configuração por um bom tempo. “Essas alternativas exploram a capacidade do cabelo de reter a forma que lhe é dada quando está úmido e, então, secar nessa condição. Por exemplo, ao trançar o cabelo, você está torcendo e prendendo as fibras capilares em uma determinada configuração. À medida que o cabelo seca, ele mantém essa forma resultando em ondulações ou cachos que duram por muito mais tempo, dependendo da técnica usada”, conclui.

Continua após a publicidade

Menos danos aos fios

Embora seja possível aplicar um protetor térmico antes de utilizar qualquer tipo de utensílio de calor nos fios, Victória explica o porquê desta tendência ganhar tanta força entre as amantes de ondas, fazendo com que algumas se esqueçam de vez do próprio babyliss: “Essas técnicas são menos agressivas para o cabelo, pois não expõe as fibras capilares a temperaturas elevadas, o que pode causar danos, ressecamento e até mesmo quebra. Isso torna esses métodos mais saudáveis para o cabelo a longo prazo, especialmente quando comparados ao uso frequente de fontes de calor”, esclarece.

Mesmo não oferecendo tantos risco aos cabelos, o resultado da técnica pode variar de acordo com a estrutura do seu fio, conta a cabeleireira. “É importante notar que o resultado pode sim variar com base no seu próprio tipo de cabelo, na textura, na quantidade de umidade e em outros diversos fatores individuais. Portanto, é uma boa ideia experimentar diferentes técnicas para descobrir qual funciona melhor para você e para o seu tipo de cabelo.”

Continua após a publicidade

A especialista também ressalta que apesar das técnicas de ondulação sem calor serem de fato mais suaves para o cabelo, elas exigem alguns pontos a serem considerados. “Se você optar por utilizar as técnicas de ondulação sem calor, é importante avaliar alguns fatores para determinar se essas técnicas são adequadas para você e se os resultados possam atender as suas expectativas. Essas técnicas exigem um tempo de secagem específico, um tipo de textura capilar que possa aderir de maneira uniforme ao apetrecho que será envolvido nos fios e, principalmente, o cuidado redobrado com o couro cabeludo, pois a maioria das técnicas exigem que o cabelo esteja úmido”, conclui Vic.

As principais técnicas para cachear sem calor

Continua após a publicidade

Acompanhamos alguns dos vídeos que viralizaram na famosa “rede vizinha” para te contar quais são as principais técnicas de ondular o cabelo que de fato funcionam. A cabeleireira Victoria também nos deu algumas dicas para aprimorar essas técnicas e tornar ainda maior a eficiência e a durabilidade das ondas. Confira abaixo como realizar essas técnicas:

Tranças

Lave o cabelo e deixe-o levemente úmido. Em seguida, aplique um fixador ou mousse e divida os fios em 4 ou mais seções. Trance cada uma das seções, de maneira apertada ou frouxa, dependendo do tipo de ondulação desejada. Quanto mais apertadas as tranças, mais definidas serão as ondas. Deixe as tranças secarem naturalmente ou durante a noite, cobertas por uma touca de cetim ou um lenço. Quando as tranças estiverem completamente secas, desfaça-as delicadamente para revelar as ondas.

Método do lenço

Continua após a publicidade

Para esta técnica, você precisará de apenas um lenço. Com os fios limpos e levemente úmidos, divida o cabelo ao meio e posicione o lenço no topo da cabeça. Em seguida, separe duas mechas de cada lado e enrole as mechas ao redor do lenço, formando uma espécie de corda. Ao final prenda a torção com um elástico bem frouxo para não marcar. Quando o cabelo estiver completamente seco, retire os elásticos e puxe o lenço do topo da cabeça. Separe as ondas com os dedos.

Trança de corda

Novamente com os cabelos limpos e levemente úmidos, divida o cabelo em duas mechas. Gire cada mecha no sentido horário para criar duas cordas. Em seguida, cruze as cordas uma sobre a outra no sentido anti-horário e prenda as pontas com um elástico. Deixe o cabelo secar nessa trança de corda e depois desfaça para revelar as ondas.

E caso você queira ainda mais fixação e brilho para seus cachos, Victória indica finalizar as ondas com produtos específicos. “Para manter ainda mais as suas ondas, aplique produtos que possam proporcionar ainda mais fixação como sprays de textura, mousses ou óleos capilares, para uma definição ainda maior e controle do frizz. Lembre-se sempre de dormir usando uma touca de cetim para preservar as ondas e evite ficar mexendo excessivamente no cabelo” conclui a penteadista.

Continua após a publicidade

Experimentar diferentes alternativas e técnicas para descobrir o que funciona para seu cabelo também é uma forma de autocuidado. Descubra qual é a sua técnica favorita e não esqueça de compartilhar com a gente, combinado?