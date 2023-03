Descubra penteados fáceis para dias em que o cabelo está oleoso

Quem nunca acordou com aquela preguiça de lavar, secar e modelar os fios, mesmo tendo um evento importante ou em que é preciso estar mais alinhada? Ou mesmo deixou tudo para os últimos minutos, e acabou sem tempo para ajeitar os fios? Calma, você não está sozinha e – acredite – existem soluções fáceis e rápidas! A cabeleireira e hairstylist, Vanda Lima, nos deu dicas de penteados fáceis para quando o cabelo está oleoso.

Efeito molhado: o penteado vapt-vupt

Para salvar sua raiz do aspecto de oleosidade, que tal apostar no efeito molhado com gel? Essa técnica fará com que seu cabelo pareça apenas estilizado e esconderá a sujeira. “Você pode usá-lo tanto solto, como fazer um penteado com o gel”, explica a especialista. “Estes penteados com efeito molhado escondem a raiz oleosa”, acrescenta.

Aqui reunimos algumas inspirações de estilizações com efeito molhado, confira:

Rabo de cavalo com efeito molhado

Esse pode ser o penteado perfeito para um dia de trabalho e quaisquer atividades rotineiras. Fácil de fazer, você só vai precisar de: Um elástico de cabelo

Gel capilar

Pente

Escova para penteado (cerdas finas) Primeiramente, você deve segurar todo o cabelo para trás e passar o gel na raiz que está oleosa. Com a ajuda de um pente, vá estilizando. Em seguida, pegue uma porção grande de cabelo, deixando uma mecha de fora. Amarre-o como em um rabo normal. Besunte a mecha menor que separou com uma quantidade significativa de gel e enrole em volta do elástico. Por fim, utilize a escova para penteado para acertar os fiozinhos. Cabelo solto com efeito molhado Elegante e moderno, esse penteado é ideal para eventos mais arrumados. Para fazê-lo é necessário: Grampos

Gel capilar

Pente

Escova de penteado (cerdas finas)

