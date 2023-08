Descubra a quantidade certa de cada produto para cabelo

Eles são uma mão na roda: limpam, hidratam e protegem os cabelos quase que imediatamente. Xampu, condicionador, creme e outros produtos fazem toda a diferença na aparência dos fios, mas pecar pelo excesso ou a falta deles compromete o resultado final. Neste caso, quaisquer exageros não potencializam o efeito dos produtos, pelo contrário, podem deixar seu cabelo pesado.

A convite de Claudia, o cabeleireiro Alan Vivian ensina a quantidade certa de cada produto. Vem ver!

Quanto usar de xampu, condicionador e máscara

“Quando falamos sobre aplicação de cosméticos, precisamos considerar a necessidade de cada fio. Geralmente, recomenda-se o uso de 5 a 10 gramas de xampu, pois, com essa quantia, conseguimos uma limpeza adequada. Já condicionadores e máscaras capilares, 7 gramas, o equivalente a duas moedas de R$1, são suficientes”, afirma o profissional. Neste último caso, porém, há uma exceção: “Pode variar conforme a porosidade do fio, pois cabelos mais porosos podem exigir uma quantidade a mais de condicionador, ficando em torno de 15 gramas.”

Óleos e protetores térmicos em spray

O óleo capilar é um daqueles itens indispensáveis para os fios. Há quem não tenha a menor ideia, porém, de quanto passar. “Eu recomendo dois pumps por mecha antes do creme de pentear para cabelos com curvatura. No caso dos lisos, de dois a quatro pumps, de acordo com a necessidade”, diz ele. Ou seja, este maior número é para quando o comprimento está muito ressecado, enquanto o menor é ideal para fios saudáveis. “Já os protetores térmicos em spray, mais utilizados em lisos e alisados, são suficientes 4 a 6 borrifadas”, completa.

Pré-poo: descubra a quantidade ideal

Fazer pré-poo consiste em aplicar um produto antes do xampu para proteger fios danificados. Mas qual é a quantidade certa? “Precisamos considerar a necessidade do cabelo e a marca, pois diferentes empresas entregam diferentes cosméticos. Normalmente, as pessoas utilizam cremes de quilo, então, como é necessário suprir o envolvimento de toda a ponta e comprimento, um cabelo médio precisaria de 50 gramas. Nos mais longos, seriam necessários 100 gramas”, explica. Para produtos específicos, normalmente mais concentrados, Alan diz que 10 gramas são suficientes para o primeiro caso.

A quantia certa de leave-in

O chamado leave-in, aqueles produtos sem enxágue aplicados nos fios após a lavagem, podem ter diversas funções, como hidratação, proteção térmica e até definição dos cachos, mas quanto aplicar? “Para cabelos lisos, são recomendados 3 gramas ou 6 borrifadas. Quanto aos cacheados, normalmente o indicado é 7 ou 8 vezes essa quantidade, pois são mais porosos e necessitam de uma quantos maior de produto”, explica Alan.

E para fazer umectação?

Passar óleo antes de dormir para repor nutrientes é uma prática mais do que conhecida, mas será que você está passando o necessário? Cabelo curtos ou em pouca quantidade precisam de 10 a 15 borrifadas, enquanto os médios se beneficiam de 20 a 30 pumps e os longos ou cheios de um pouco mais.

Cabelos cacheados e alisados precisam de mais produto para cabelo?

“Cabelos com curvaturas tendem a ser mais porosos. Para corrigir a porosidade e deixar os fios com definição, precisamos de mais produto. Além disso, alguns cabelos lisos ou alisados com saturação química também podem exigir uma quantidade maior para normalizar a porosidade na hora da finalização”, finaliza o cabeleireiro.