Dicionário das mechas: entenda qual é a técnica perfeita para você

Por Sarah Catherine Seles Atualizado em 20 out 2022, 18h41 - Publicado em 21 out 2022, 08h58

Mudar o visual faz parte da vida e pode ser um recurso em diferentes momentos: para marcar uma nova fase, celebrar um novo cargo, experimentar uma nova aparência ou até para deixar um período difícil para trás. E as mechas, muitas vezes, são a escolha de quem quer mergulhar em outro estilo. No entanto, são tantos os nomes e opções que é comum acabarmos confusas e sem saber dizer ao profissional exatamente o que queremos. Vamos juntas entender melhor sobre cada uma?

Para sanar todas as dúvidas sobre essas técnicas capilares, nós explicamos o que é cada uma e quando apostar para dar o melhor glow up no cabelo. Confira o Dicionário de Mechas.

Luzes

A clássica técnica das luzes é feita, tradicionalmente, com a touca para luzes, aquela de silicone e cheia de furinhos. Os fios são puxados com uma agulha de crochê para serem descoloridos. E, o melhor, ela não é limitada ao loiro tradicional: você pode experimentar tons acobreados ou até se aventurar em luzes coloridas. Geralmente, o volume de fios pintados é maior e as mechinhas são mais finas e marcadas.

Reflexo

O reflexo pode ser feito em diversas tonalidades, mas normalmente é realizado com variações de loiro e castanho. As mechas são mais grossas e espalhadas por todo cabelo, assim elas ficam menos marcadas. Ele pode ser feito em todo comprimento ou apenas nas pontas dos fios. É uma das técnicas mais versáteis, que combina com todos os tipos de curvatura, dos lisos aos crespos.

Balaiagem

A balaiagem consiste em fazer mechas mais claras extremamente finas com o intuito de dar a impressão de que fazem parte do cabelo natural. A técnica dá movimento e ilumina os fios, já que são mechas de dois ou três tons espalhadas por toda a cabeça. O cabeleireiro aplica o descolorante sem papel alumínio para quebrar a uniformidade da cor do cabelo, oferecendo um ar mais solto e leve.

Californiana

Essa técnica é ideal para quem curte aquele ar praiano, de sol e tons quentes. Através de mechas finas mais próximas das pontas, os fios ficam claros e esfumados na parte do meio. A californiana oferece um efeito de cabelo queimado de sol de forma natural e não exige manutenção frequente, já que a descoloração é feita longe da raiz.

Ombré hair

O Ombré hair ou “sombreado” em português é, principalmente, para fios lisos, já que oferece um visual natural sem deixar o cabelo marcado. Nesse tipo de coloração, o cabelereiro mantém a raiz natural e os fios são descoloridos a partir da linha da orelha com um degradê suave. A técnica consiste em clarear o cabelo em até quatro tons e pode ser realizada em diversas tonalidades de cabelos.

Sombré

O sombré hair é ideal para as morenas e fica, inclusive, perfeito em cabelos curtos. Se você quer repaginar o visual sem fazer mudanças muito bruscas, aposte nessa técnica. As mechas são feitas em uma ou até duas nuances de loiro para iluminar os fios escuros. O descolorante é aplicado de forma mais “livre” e sem alumínio, o que ajuda a dar mais naturalidade.

Mechas texanas

A técnica de mechas texanas segue a mesma linha das californianas e do ombré hair. A diferença é que elas são feitas com cinco dedos de distância da raiz, o que dá um efeito de que os fios estão desbotados pelo sol. O profissional constrói nuances mais claras por baixo dos fios, criando um degradê para iluminar o cabelo.

Babylights

Se você está buscando uma mudança mais sutil, essa é a técnica ideal. As mechas são alternadas pelo cabelo e podem ser feitas nas mais diversas tonalidades. A dica é escolher tons próximos ao da sua base, para que o resultado da tintura fique suave. O nome, aliás, vem dessa naturalidade toda: a ideia é imitar aqueles fiozinhos mais claros que temos quando somos bebês.

Bronde

O nome bronde vem da fusão de palavras em inglês brown (marrom) e blonde (loiro). A técnica é perfeita para iluminar os fios sem precisar ir para o loiro total. Ela é feita para iluminar bastante, e vai de você deixar mais ou menos natural. Mechas finas saindo direto da raiz são intercaladas com mechas mais largas que se misturam aos tons mais escuros.

Dip-dye

Sutileza e transição suave? Não aqui! Do inglês “dip” (mergulhar) e “dye” (tingir), a técnica consiste em recriar o efeito de um cabelo que foi mergulhado em um pote de tinta. As pontas dos fios descoloridas são pintadas com uma cor de sua escolha, e muita gente opta pelas chamadas cores fantasia, como azul, rosa, roxo ou verde.

Splashlights

Em português Splashlights significa “respingo de luz”. A técnica que se tornou tendência aposta em mechas horizontais nos fios. Ela pode ser feita de forma mais sutil e com um certo degradê ou bem marcada, como se fosse um feixe de luz no cabelo.