Barbie blonde: sim, o loiro claro está de volta graças ao Barbiecore

Por Rodrigo Cintra Atualizado em 13 out 2022, 17h44 - Publicado em 14 out 2022, 08h29

Barbiecore é o nome do fenômeno cultural que vem ganhando o mundo inspirado no próximo filme Barbie. Com ele, além das roupas e objetos rosa, volta à cena o cabelo loiro claro. É uma cor única, nada de harmonizar com outros tons, sejam eles mais suaves ou escuros. O que pode acontecer é esse loiro ser platinado ou um champanhe, uma variação que vai depender do seu tom de pele. Tem outros segredinhos que preciso te contar antes de você se aventurar nesse tendência; vem ver.

Cabelos saudáveis mesmo com loiro claro

A descoloração é inevitável para o Barbie Blonde. Portanto, antes da mudança, seus fios precisam estar muito bem cuidados, com hidratações realizadas em casa e, principalmente, no salão, para prevenir o ressecado, as pontas duplas e o frizz.

Teste de mechas antes do Barbie Blonde

Fazer esse procedimento antes da descoloração é essencial para detectar se o cabelo está saudável e pode vir a “derreter”, ou seja, quebrar durante o processo. Também identifica se você pode ter algum tipo de reação alérgica. O seu cabeleireiro vai separar uma mecha, próxima da nuca, prender o resto e aplicar o produto. Ele pode colocar papel alumínio para não ter contato com outros fios. Basta esperar o tempo de ação, enxaguar e secar. Se tudo correr bem, já pode ir para o próximo passo: a descoloração.

Produtos plex

Como a descoloração vai remover todo o pigmento, também tira nutrientes. Mas é possível contar com a ajuda de produtos plex. Eles são adicionados ao pó descolorante e protegem os fios dos danos do clareamento sem prejudicar o processo químico, possibilitando uma transformação mais saudável.

Horas no salão?

Depende do tamanho do seu cabelo. Após descolorir, ainda precisa neutralizar/colorir até chegar na cor desejada. Então esteja preparada para ficar um tempinho para que esses procedimentos cheguem ao resultado desejado.

Alta manutenção

Sua raiz vai começar a crescer e aparecer em cerca de 15 dias e precisa retocar. Você pode aproveitar a data para investir nos cuidados de hidratação e de reconstrução no salão, e podem ser utilizados ativos mais potentes – esses cuidados precisam ser complementados com aqueles que você tem em casa.

Novos produtos

Você vai precisar investir em xampu, condicionador e máscara para cabelo loiro. O CC Cream vai ajudar na função de proteção, tanto térmica quanto solar. Vale ter ainda óleo de reparação e spray de brilho.

Vá com calma

Como expert em transformação, posso dizer que se você está com o cabelo castanho escuro pode estranhar uma mudança tão radical, como um platinado. Minha dica: mude aos poucos. Faça luzes ou algum tipo de coloração para ir se acostumando com as novas nuances. Assim você também tem um tempo para cuidar dos seus cabelos, de mantê-los hidratados para o próximo passo, que seria a descoloração total.

