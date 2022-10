5 dicas para cuidar do seu cabelo loiro no verão

Atualizado em 28 out 2022, 20h31 - Publicado em 30 out 2022, 06h00

Sol, mar e piscina é tudo o que a gente quer no verão. Mas a felicidade que eles trazem pode durar pouco para quem tem cabelo loiro, especialmente se não houver uma rotina de cuidados bem definida. Quer curtir essa época do ano sem estresse? Confira as dicas que selecionamos a partir de especialistas.

Proteja o couro cabeludo do sol

Segundo Marcela Simões, terapeuta capilar, assim como o resto do corpo, o couro cabeludo necessita de proteção contra o sol. A falta de precauções pode causar vermelhidão, ardência, bolhas e coceira na região. Como ele é o responsável pela distribuição dos nutrientes, a produção e o crescimento dos fios também vão ser prejudicados. No mercado, já existem produtos específicos para impedir que os raios ultravioletas gerem danos nessa parte da cabeça. Uma alternativa é fazer uso de chapéus.

Cabelos descoloridos precisam de atenção redobrada

“Quando um cabelo passa pelo processo de descoloração, ele tem um desgaste. Por isso, fica mais suscetível a danos, como o ressecamento”, explica Simões. E completa: “Mas isso não quer dizer que o loiro natural não precisa de tratamento, a diferença é que a intensidade diminui se comparado ao cabelo colorido e descolorido”. Aqui, a indicação é procurar seu cabeleireiro para avaliar a saúde das suas fibras capilares.

Use óleo capilar antes da exposição ao sol, ao mar e à piscina

Você sabia que é possível criar uma barreira protetora no cabelo? Joyce Soares, cabeleireira do Mega Salão, afirma que aplicar uma boa quantidade de óleo no comprimento e nas pontas, sem receio de ficar oleoso, é uma etapa que deve anteceder qualquer tipo de atividade que te exponha ao calor, ao atrito e a água, como ir ao mar, à piscina ou à academia. Compre um produto profissional, pois ele tem tecnologia e foi testado para te entregar os resultados que promete.

Tenha um cronograma capilar

Hidratação, nutrição e reconstrução. Esses passos devem estar na sua mente se você quiser ter um cabelo saudável, de acordo com a cabeleireira. Isso porque, no verão, os fios estão mais propensos a perder água e nutrientes, e uma rotina de cuidados que reponha as necessidades que o tecido possui gera mais segurança de que ele vai ficar bem nessa época do ano.

O cronograma capilar é uma agenda que estabelece quais tratamentos você deve realizar naquele período, para que ao final do processo você tenha passado por todas as etapas. A ideia é que a pessoa intercale o processo de hidratação, nutrição e reconstrução, quando for fazer a lavagem.

Manchas e desbotamento: como resolver?

“O cabelo necessita de três propriedades: água, óleo e aminoácidos. A escassez desses nutrientes acarreta em problemas nos fios, como a oxidação, que faz o cabelo perder o pigmento mais rapidamente ou causa tons amarelados em cabelos loiros”, diz Soares. A profissional continua: “isso pode ser evitado, basta seguir o cronograma capilar, cuidar da haste de forma adequada e fazer pré-poo, ou seja, uma preparação antes da lavagem.” Por fim, ela explica que um cabeleireiro pode reverter a situação, mas também existem produtos específicos para isso, como o matizador.