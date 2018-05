Loiro-baunilha: a cor ideal para a nova estação

A raiz quase natural e a suavidade dos fios – mais claros nas pontas – são detalhes importantes para conseguir este aspecto moderno.

Ele requer acabamento mais sóbrio e menos dourado. “Por isso, deixamos o fundo próximo à cor original e descolorimos as mechas gradualmente até que atinjam um tom super claro, sem chegar ao platinado”, ensina o cabeleireiro Marco Antonio de Biaggi.

Tanto as atrizes Carolina Dieckmann, 39 anos, e Paolla Oliveira, 36 anos, escolheram para os seus cabelos um loiro bem vibrante com as raízes mais escuras. Já Diane Kruger, seguiu com um corte curto e um loirão poderoso até as pontas.

Veja as produções:

