Descubra como as gelatinas capilares ajudam seus cachos

Combinar definição, alinhamento e volume não é das tarefas mais simples para quem tem cabelo crespo, cacheado ou ondulado. A solução, muitas vezes, é ter uma rotina de cuidados que celebre produtos de qualidade, com foco em fornecer propriedades hidratantes, nutritivas e reconstrutoras. Entre as opções, a gelatina capilar aparece como uma ferramenta importante para curvaturas 2ABC, 3ABC e 4ABC.

A gelatina capilar molda e dá volume aos fios sem ressecá-los. Também controla o frizz, ajuda no day after, nutre e hidrata. “Parece exagero, mas ela é a união entre diferentes benefícios para a finalização de cachos, melhorando o aspecto do cabelo”, explica a cabeleireira Júlia Fernandez.

Como usar gelatina capilar?

Aplique a gelatina capilar mecha a mecha, com os cabelos úmidos e limpos, do comprimento até o final. Penteie tudo e, depois disso, amasse em movimentos que vão das pontas até a raiz. Faça o processo repetidamente, até sentir que todo o cabelo recebeu o cuidado necessário.

A mistura com creme não é interessante, pois pode deixar o cabelo com aparência de bagunçado e com pontinhos brancos. Por outro lado, ao apenas aplicar mecha por mecha, você consegue uma definição maior. “Os fios ficam com o aspecto de molhado e ganham mais definição quando secam”, comenta ela.

Como secar o cabelo cacheado?

Secar o cabelo naturalmente é uma possibilidade, mas o difusor e as toalhas de microfibra reutilizáveis ajudam (e muito) na secagem. Além de acelerar o processo, você ainda consegue mais definição e molda ainda mais suas curvas.

Posso aplicar a gelatina capilar todos os dias?

Segundo a especialista, a gelatina capilar deve ser usada apenas depois da lavagem do cabelo, com exceção daquelas próprias para day after. Quando a textura é mais pesada, parecendo uma geleia, opte pela aplicação apenas depois do banho.