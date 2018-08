Mulheres de cabelo cacheado contam os produtos que mudaram suas vidas

Quando o assunto é tratamento capilar, o mercado de beleza não deixa a desejar com as milhares de opções disponíveis. No entanto, nem todo produto serve para todo mundo. Por isso, é sempre bom pedir dicas de quem tem os fios parecidos com os seus.

Se você também é daquelas que fica um pouco perdida com toda essa variedade, que tal conferir o que mulheres reais de cabelos cacheados têm a sugerir? Conversamos com nove cacheadas para saber quais são seus produtos queridinhos e elas ainda deram uma pequena aulinha de como utilizá-los.

1. Renata Maria de Jesus, 25 anos

“Eu lavo normalmente [o meu cabelo] com shampoo para fios cacheados ou algum que tenha a função de hidratar. Depois, condiciono o cabelo normalmente e desembaraço. E uso creme de pentear para fazer a fitagem (processo de definição dos cachos) e algumas vezes uso gelatina de cabelo junto ao creme para fazer essa finalização. (…)

Como o meu cabelo tende a ressecar com muita rapidez, o que mais faz diferença é a hidratação. Eu uso óleo de coco para umectação e faço hidratações caseiras com azeite e máscara de hidratação toda semana”.

2. Caroline Soares, 26 anos

“Eu nunca fui de hidratar muito, mas agora que estou tentando fazer o cronograma capilar, alterno com produtos para hidratação/nutrição e reconstrução. Lavo de duas a três vezes por semana e nos dias de fazer hidratação, eu passo o xampu, seguido da hidratação, onde deixo agir o tempo da máscara/ampola.

Depois enxugo os fios e aplico o condicionador. Feito isso, passo o leave in e amasso bem os cachos para, em seguida, passar a geleia (de cabelo). Deixo secar naturalmente, sem mexer nos fios, e depois amasso bem, bagunçando a raiz. Para finalizar, aplico um óleo hidratante e amasso mais um pouco, dando bastante volume”.

3. Ana Luiza Almeida Abreu, 21 anos

“Os produtos que eu não abro mão são definitivamente o creme pra pentear e óleo capilar. Eu sempre faço questão também de usar produtos específicos para cabelos cacheados. Eu acho que isso faz toda a diferença, pois eles ajudam a manter os cachos mais bonitos e o fio mais hidratado”.

4. Ana Maria Fabiano, 41 anos

“Por conta dos cachos terem uma oleosidade que não se estende até a raiz, eu acabo lavando os cabelos todos os dias para manter os cachos bonito. E busco por produtos com hidratação mais intensa, para compensar a deficiência da oleosidade natural”.

5. Anna Laura de Moura Pereira, 23 anos

“Meu cabelo tem bastante frizz, então sem um creme de pentear fica impossível arrumar. Uso também óleo de côco às vezes para hidratar os fios (…) Como a minha raíz é lisa, para eu deixar ela com volume e valorizar o corte, eu passo o leave-in e o gel (de cabelo) dois dedos abaixo do começo da raíz. Daí ela fica mais armada e meu cabelo cria volume”.

6. Margareth de Oliveira Carvalho, 26 anos

“Sempre uso os produtos da Salon Line, da Lacan e da L’oreal – todos são para cabelos muito secos e crespos. Costumo lavar os cabelos a cada 3 dias e hidrato uma vez por semana. Para finalizar, gosto de usar difusor sempre que lavo”.

7. Isis Amabile Saviani, 25 anos

“Por conta do cacho ser um cabelo naturalmente mais frágil e ressecado, em toda lavagem que faço utilizo alguma máscara para deixá-lo hidratado e saudável. No dia a dia, passo um pouco de creme nas mãos e molho na pia, em seguida, passo nos cachos que desmancharam durante a noite.

Por último, seco com o difusor e solto a raiz com os dedos para dar volume. Além disso, para mim, máscaras de tratamento são fundamentais, principalmente as que contém óleo”.

8. Priscila Petrosino, 23 anos

“Definitivamente eu não posso passar creme diretamente no cabelo. Muitas pessoas acham que passar creme direto no cabelo, (colocar na mão ou fazer fitagem) resolve tudo e para todos os cachos. Na verdade, se o seu cabelo é pesado como o meu, jamais dá para fazer isso.

O que eu faço: eu compro os cremes de cabelo, coloco eles naquelas embalagens de spray e coloco um pouco de água para ele ficar mais liquido. Aquilo distribui de uma forma mais leve e em todo o cabelo o creme sem pesar e sem ficar apenas em uma parte”.

9. Helena Andrade Mendonça, 47 anos

“Como eu nado de duas a três vezes por semana, meu cabelo – por causa da piscina – fica bastante ressacado. Então, eu procuro uma vez por semana fazer uma hidratação com alguma máscara profunda. Dou preferência para marcas nacionais. (…) Também acho que o que faz diferença no cabelo cacheado é o leave-in. Então, eu uso sempre, gosto muito de uma marca chamada Yenzah”.

