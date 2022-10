Oito mitos e verdades sobre cabelos crespos

Atualizado em 27 out 2022, 19h14 - Publicado em 28 out 2022, 08h36

Por Da Redação Atualizado em 27 out 2022, 19h14 - Publicado em 28 out 2022, 08h36

É verdade que os cabelos crespos são mais ressecados? E a fronha, gera mesmo mais frizz? Esses são apenas dois questionamentos de uma infinidade que podem surgir na hora de adotar os melhores cuidados para exibir os seus fios naturais. Para acabar de uma vez por toda com as dúvidas, a tricologista Viviane Coutinho, membro-docente da Academia Brasileira de Tricologia (ABT), esclarece os mitos e verdades mais comuns.

Cabelos crespos e cacheados tendem a ser mais ressecados

Verdade! “O formato espiral dos cabelos crespos e cacheados impede que a oleosidade natural chegue do comprimento às pontas”, explica a especialista. Mas esse óleo pode ser reposto ao fazer nutrição e reposição lipídica, um passo que, aliás, é essencial para manter a saúde dos seus fios.

Cabelos crespos crescem mais lentamente

Pode desapegar dessa crença, porque ela não passa de mito “O crescimento dos fios, independentemente de qual tipo seja, depende da saúde, genética e, também, da sua boa alimentação”, diz. A verdade é que o “fator encolhimento”, responsável por causar os cachos, dá essa aparência, mas o tamanho dos fios não se dá pelo tipo de cabelo!

Toalhas podem deixar o cabelo frizzado

Verdade! O simples hábito de usar a toalha errada já pode causar danos ao cabelo crespo, pois o atrito nos fios é um dos grandes causadores do temido frizz . Toalhas mais ásperas, por exemplo, podem causar até mesmo a quebra. “Opte por toalhas mais macias e delicadas para retirar o excesso de água. As de algodão e de microfibra são acessíveis e já resolvem o problema”, indica.

Touca e fronha de cetim ajudam, e muito!

Verdade. O mesmo vale para as toalhas de algodão: alguns tecidos geram maior atrito quando você mexe à noite. “Isso pode desencadear o frizz e deixar seu cabelo bagunçado e desalinhado”, completa.

Não pode pentear cabelo crespo

Mito. “A ideia é que os fios estejam molhados ou úmidos ao passar o pente, mas apenas porque são fios mais frágeis”, explica. Os especialistas na saúde dos fios não recomendam pentear o cabelo crespo quando ele já estiver seco. “É essencial umedecer as mechas, aplicar um creme de pentear e usar pentes de dentes largos ou próprios dedos durante o processo. Já o pente garfo, bastante utilizado pelas crespas, tem a função de levantar e dar volume à raiz, então precisa ser usado nessa região”, acrescenta.

Cabelos crespos são mais difíceis de cuidar

Mito. É preciso ter alguns cuidados, assim como os outros tipos de cabelo. Além disso, qualquer tipo de fio precisa dos passos básicos, como nutrição, hidratação e reparação. Seguindo todas as etapas, você consegue ter fios bonitos e saudáveis, independente da textura do seu fio.

Não é indicado lavar o cabelo crespo todos os dias

Verdade. “Por ser um produto limpante, o xampu reduz ainda mais a hidratação dos fios, o que acaba causando ressecamento extra no cabelo crespo. Mas também não é indicado ficar muito tempo sem lavar. É importante uma avaliação com um profissional para saber as necessidades e para que ele possa direcionar o homecare para o seu tipo de cabelo“, explica.

O cronograma capilar é importante para manter os fios bonitos

Verdade. Para ter cabelos crespos saudáveis, seguir um cronograma capilar é importante. No caso dos fios crespos, uma das etapas essenciais é a da nutrição. “Não dá apenas para se preocupar com a aparência das madeixas e cuidar da superfície do fio. Além dos cuidados diários, os tratamentos profundos são maravilhosos para manter os cabelos saudáveis. Assim, será possível devolver a água, óleo e queratina que o cabelo perde no dia a dia”, finaliza.