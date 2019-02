Aprenda a fazer o ‘wet hair’, tendência de beleza do momento

O efeito wet hair tem feito sucesso entre as famosas, sendo um dos penteados que mais aparecem em tapetes vermelhos de grandes premiações. A boa notícia é que, apesar do ar elegante e sofisticado, muito fácil fazer o visual.

A tendência chama atenção por combinar com diversas ocasiões. O efeito cria a sensação de um penteado molhado, como se os fios tivessem sido penteados para trás logo depois do banho.

Você precisa de apenas três itens para compor o look: gel, pente e spray. Mas preste atenção: se quiser garantir o brilho perfeito, é melhor usar produtos que têm efeito molhado.

Aprenda a reproduzir a tendência:

1. Preparação

Antes de começar, decida como quer que o look final fique. Se sua escolha for um penteado mais minimalista, retinho e bem liso, é só fazer uma escova antes do processo. Se preferir um visual mais bagunçado, comece deixando os fios secarem naturalmente.

2. Aplicação

O efeito ‘wet hair’ vem, basicamente, da aplicação de uma boa quantidade de gel no topo da cabeça. É simples: cubra as mechas com gel até a altura desejada – normalmente até a altura da orelha – e utilize um pente para colocar tudo no lugar. Penteie para trás, deixando o visual homogêneo e garantir um bom acabamento.

3. Fixação

Para que o penteado dure por mais tempo, aposte em um bom spray fixador com efeito molhado.

4. Finalização

Agora é a hora de soltar a imaginação. Dependendo do seu compromisso, você pode finalizar o look deixando os fios soltos ou usar grampos para dar um toque especial. Se quiser um visual mais sofisticado, pode prender o cabelo em um coque ou rabo de cavalo baixo.

