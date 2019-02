Os 6 cabelos mais pedidos no salão de Rodrigo Cintra

Para quem está procurando novas referências para mudar o visual, as celebridades são sempre uma boa base para isso. Atrizes, cantoras e influenciadoras sempre exibem tendências e cabelos incríveis para se inspirar.

Leia mais: Cortes para cabelo curto que vão bombar em 2019

+ 10 cortes de cabelo que nunca saem de moda

E se você é daquelas que leva a foto de uma famosa para seu cabeleireiro entender seu pedido, você não está sozinha!

Rodrigo Cintra, hair stylist do Studio W Iguatemi e coapresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT), contou para CLAUDIA quais são os cabelos mais pedidos das famosas pelas clientes de seu salão. Confira:

1) Giovanna Antonelli

Corte médio com efeito messy, ou seja, bagunçado. Os fios médios estão entre as principais referências do público feminino. Quem opta pelo corte pode adotar o ar desalinhado (com spray de sal ou babyliss/escova modelada).

2) Mariana Ximenes

Corte com fios desconectados e muito volume. “Borrifar leave-in ou spray para volume, amassar com os dedos (de baixo para cima) vão ajudar os fios a conquistar o look”, explica Rodrigo.

3) Marina Ruy Barbosa

Franja abaixo das sobrancelhas. “É uma das versões mais pedidas e mais utilizadas. A franja transforma e rejuvenesce a mulher”, dá a dica.

4) Giovana Cordeiro / Juliana Alves

Juliana Alves

Cachos com corte em camadas e franja longa. O corte em camadas combinado com a franja longa valoriza o visual, sem contar que não aumenta o volume da franja. “No dia a dia basta usar um leave-in ou mousse de volume (não exagere na franja) e amassar com as mãos ou secar com difusor”, explica o hair stylist.

5) Deborah Secco

Pixie hair. “Os curtos continuam em alta, são sensuais e fáceis de arrumar, com pomada ou gel”, ensina Rodrigo Cintra.

6) Fátima Bernardes

Os fios lisos também ganham repaginada e muito movimento com um corte em camadas com ondas largas. O resultado é um cabelo volumoso e cheio de charme.