Spa para os fios: um plano para cabelos brilhantes e saudáveis

Se tem uma coisa com que todas as mulheres concordam é que cabelo brilhante e saudável é um desejo constante. E, ao mesmo tempo, difícil de alcançar.

Pensando nisso, CLAUDIA montou um plano de ação, com três dicas simples, que vai mudar o jogo. Confira:

Faça um detox a cada 15 dias

O couro cabeludo é responsável pela distribuição de nutrientes por toda a extensão dos fios. Por isso, cuidar dele é fundamental para estimular o crescimento do cabelo. O detox elimina o acúmulo de resíduos de produtos e de poluição, deixando as mechas mais leves e soltas. Comece com xampus ou máscaras esfoliantes específicas para a região, que vão remover as células mortas. Em seguida, reponha nutrientes essenciais, como vitaminas e aminoácidos, com uma máscara ou um condicionador. “Quem tem o couro cabeludo sensível, com tendência a descamação, deve utilizar produtos enriquecidos com óleo de melaleuca ou argila, que amenizam a agressão da limpeza profunda”, afirma o dermatologista Alberto Cordeiro, especialista em tricologia, de São Paulo.

Pegue leve na limpeza diária

Procure lavar o cabelo sempre com água morna e dê preferência a xampus de formulações suaves. Os chamados low poo, que contêm quantidade menor de agentes químicos, são boas opções se a raiz estiver ressecada ou sensível. “Já para combater o excesso de oleosidade, use versões adstringentes, que controlam a produção de sebo”, afirma Alberto. Mesmo para esses casos, a cabeleireira Cris Dios, do Laces & Hair, sugere diluir o xampu com água do chuveiro para não pesar nos fios. A tecnologia micelar (utilizada nas águas de limpeza facial), recém-chegada à categoria de xampus, cumpre o mesmo propósito. Como esses produtos carregam moléculas que atraem a sujeira, eliminada pelo atrito na lavagem, resultam em menos química na pele.

Aposte em rituais noturnos

Aproveitar as horas de sono para reforçar tratamentos de beleza é uma situação ganha-ganha. Durante a noite, o corpo trabalha para se recuperar das agressões externas, acionando os mecanismos de defesa, o que inclui a renovação do couro cabeludo. Essa atividade extra potencializa o efeito dos produtos aplicados. Mas preste atenção nos rótulos, que devem trazer a indicação de que o cosmético é de uso noturno. As formulações comuns podem sobrecarregar os fios e o couro. Evite também o uso de toucas ou toalhas, pois a região não deve ficar abafada por tanto tempo. “O excesso de umidade contribui para a proliferação de fungos e bactérias”, adverte Marcela Buchaim, do Studio Tez, em São Paulo. Enxágue pela manhã ou siga as orientações da embalagem.

Continue na missão

Estes produtos, com tecnologias recentes, vão colaborar com o processo de revitalização capilar.

–

1- Pré-Shampoo Esfoliante Detox, Phytoervas, R$ 24*

2- Máscara de Tratamento para Couro Cabeludo Hydra-Apaisant Specifique, Kérastase, R$ 329,90*

–

1- Xampu Micelar Purifica & Hidrata, Pantene, R$ 19*

2- Shampoo Low Poo Poder das Castanhas Maria Natureza, Salon Line, R$ 20*

–

1- Tratamento Noturno Prolonga o Liso Siàge, Eudora, R$ 36*

2- Tratamento Intensivo Night Density Rescue, Nioxin, R$175*

*Preços pesquisados em Dezembro/2018. Sujeitos à alterção.

